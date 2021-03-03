Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

3 марта в регионе подтверждено 273 случая новой коронавирусной инфекции:
- 59 в г.Самаре
- 73 в г.Тольятти
- 25 в г. Отрадный
- 12 в Б-Черниговском районе
- 11 в г. Сызрань
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 9 в К-Черкасском районе
- 8 в Кинельском районе
- 7 в г.Новокуйбышевск
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Кинель
- 3 в г.о. Жигулевск
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Б-Глушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
251 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 49355 случаев коронавируса.
Скончались 915 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 69 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 81 год, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и женщина 85 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,66, по стране - 59,83.
Коэффициент летальности в области - 1,85, в стране – 2,04.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7673, нарастающим итогом 1940447, передает пресс-служба оперштаба СО.
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