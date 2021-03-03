Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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3 марта в регионе подтверждено 273 случая новой коронавирусной инфекции:

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- 59 в г.Самаре

- 73 в г.Тольятти

- 25 в г. Отрадный

- 12 в Б-Черниговском районе

- 11 в г. Сызрань

- 10 в Красноярском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 9 в К-Черкасском районе

- 8 в Кинельском районе

- 7 в г.Новокуйбышевск

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Кинель

- 3 в г.о. Жигулевск

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Б-Глушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе

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​251 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 49355 случаев коронавируса.



Скончались 915 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 69 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 81 год, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и женщина 85 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,66, по стране - 59,83.

Коэффициент летальности в области - 1,85, в стране – 2,04.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7673, нарастающим итогом 1940447, передает пресс-служба оперштаба СО.