Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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17 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 117 в г. Самара

- 102 в г. Тольятти

- 8 в Красноярском районе

- 7 в г. Отрадный

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Большечерниговском районе



247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 36298 случаев коронавируса.



Скончались 742 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 63, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,24, по стране - 44,91.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,84.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9191, нарастающим итогом 1599020, передает пресс-служба оперштаба СО.