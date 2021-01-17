Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 117 в г. Самара
- 102 в г. Тольятти
- 8 в Красноярском районе
- 7 в г. Отрадный
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Большечерниговском районе
247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 36298 случаев коронавируса.
Скончались 742 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 63, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,24, по стране - 44,91.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,84.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9191, нарастающим итогом 1599020, передает пресс-служба оперштаба СО.
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