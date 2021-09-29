Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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29 сентября в регионе подтверждено 590 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 247 в г. Самара

- 92 в г. Тольятти

- 31 в г. Новокуйбышевск

- 23 в г. Отрадный

- 17 в г. Кинель

- 14 в Нефтегорском районе

- 13 в г. Сызрань

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Волжском районе

- 10 в Сергиевском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в Красноармейском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Борском районе

- 6 в Клявлинском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 6 в Приволжском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Алексеевском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Шенталинском районе



Скончались 3849 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 77, 79 лет, мужчины 41, 62 лет;

мужчины 42, 56, 71, 85, 87 лет, женщины 63, 67, 70, 76, 79, 81, 84, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 78 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

женщина 60 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания.

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 120,54, по стране - 141,36.

​​Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,76.

Фото: оперштаб СО