Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

29 сентября в регионе подтверждено 590 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 247 в г. Самара
- 92 в г. Тольятти
- 31 в г. Новокуйбышевск
- 23 в г. Отрадный
- 17 в г. Кинель
- 14 в Нефтегорском районе
- 13 в г. Сызрань
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Волжском районе
- 10 в Сергиевском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Красноармейском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Борском районе
- 6 в Клявлинском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 6 в Приволжском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Алексеевском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Шенталинском районе
Скончались 3849 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 77, 79 лет, мужчины 41, 62 лет;
мужчины 42, 56, 71, 85, 87 лет, женщины 63, 67, 70, 76, 79, 81, 84, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 78 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
женщина 60 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 120,54, по стране - 141,36.
Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,76.
Фото: оперштаб СО