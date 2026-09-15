Музей-галерея «Заварка» совместно с самарской клиникой доказательной медицины «ДиплоDoc» запускает серию встреч.

Сотрудники медицинского центра будут затрагивать актуальные темы физического и ментального здоровья.

Первая встреча пройдет 18 сентября (пятница) в 18.30 в «Заварке». Невролог Елена Ямалиева прочитает лекцию о болезни Альцгеймера – «Искусство сохранения памяти: музейная арт-терапия и когнитивное здоровье» (16+).

Посетители узнаю о видах деменции и их различиях, о процессах, при которых меняется память и как распознать у себя патологические изменения, о механизмах, с помощью которых можно предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Также эксперт расскажет о способах профилактики деменции и самопомощи, в том числе об одном из методов реабилитации – музейной арт-терапии.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d1a5wU