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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

5 марта 2021 14:54
148
В Самаре 77 заболевших.

5 марта в регионе подтверждено 273 случая новой коронавирусной инфекции:

- 77 в г.Самаре
- 64 в г.Тольятти
- 18 в г. Сызрань
- 14 в г. Чапаевск
- 10 в г.Новокуйбышевск
- 9 в Ставропольском районе
- 7 в Б-Глушицком районе
- 7 в г.о. Жигулевск
- 6 в Б-Черниговском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Ч-Вершинском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в К-Черкасском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Нефтегорском районе

243 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;  30 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 49899 случаев коронавируса.

Скончались 934 человека (нарастающим итогом), в том числе женщина 87 лет, женщина 56 лет,страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, мужчина 47 лет, женщина 84 года,страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы , женщина 95 лет,страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 83 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,25, по стране - 60,47.
Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране – 2,05.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7984, нарастающим итогом 1956751, передает пресс-служба оперштаба СО.

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Комментарии

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