Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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5 марта в регионе подтверждено 273 случая новой коронавирусной инфекции:



- 77 в г.Самаре

- 64 в г.Тольятти

- 18 в г. Сызрань

- 14 в г. Чапаевск

- 10 в г.Новокуйбышевск

- 9 в Ставропольском районе

- 7 в Б-Глушицком районе

- 7 в г.о. Жигулевск

- 6 в Б-Черниговском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Ч-Вершинском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в К-Черкасском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Нефтегорском районе



243 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 49899 случаев коронавируса.



Скончались 934 человека (нарастающим итогом), в том числе женщина 87 лет, женщина 56 лет,страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, мужчина 47 лет, женщина 84 года,страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы , женщина 95 лет,страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 83 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,25, по стране - 60,47.

Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране – 2,05.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7984, нарастающим итогом 1956751, передает пресс-служба оперштаба СО.