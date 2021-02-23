Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 февраля в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:
- 86 в г. Самара
- 71 в г. Тольятти
- 13 в г. Сызрань
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г.Новокуйбышевск
- 10 в г. Чапаевск
- 10 в Красноярском районе
- 8 в Приволжском районе
- 7 в г. Отрадный
- 5 в г.Жигулевск
- 5 в г. Кинель
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Волжском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Исаклинском районе
252 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 47131 случай коронавируса.
Скончались 905 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 82, 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; мужчина 72 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы, а также мужчина и женщина 74 и 79 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,34, по стране - 57,57.
Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 2.01.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7064, нарастающим итогом 1879366.
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