Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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23 февраля в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:



- 86 в г. Самара

- 71 в г. Тольятти

- 13 в г. Сызрань

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г.Новокуйбышевск

- 10 в г. Чапаевск

- 10 в Красноярском районе

- 8 в Приволжском районе

- 7 в г. Отрадный

- 5 в г.Жигулевск

- 5 в г. Кинель

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Волжском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Исаклинском районе



252 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 47131 случай коронавируса.



Скончались 905 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 82, 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; мужчина 72 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы, а также мужчина и женщина 74 и 79 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,34, по стране - 57,57.

Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 2.01.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7064, нарастающим итогом 1879366.