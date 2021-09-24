Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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24 сентября в регионе подтверждено 556 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 237 в г. Самара

- 86 в г. Тольятти

- 28 в г. Новокуйбышевск

- 21 в г. Кинель

- 17 в г. Отрадный

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Сергиевском районе

- 11 в Нефтегорском районе

- 10 в г. Сызрань

- 9 в Волжском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Богатовском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Кинельском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Челновершинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Сызранском районе



515 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 101 727 случай коронавируса.



Скончались 3 753 человека (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 69, 70, 92, 93 лет, мужчины 49, 67, 70, 71, 84 лет страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 59, 71, 71, 88 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 39 лет, страдавший инфекционным заболеванием

женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы

женщина 66 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 51 года

женщины 70 , 72 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 117,54, по стране - 138,54.

Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,74.

Фото: оперштаб СО