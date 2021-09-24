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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 сентября 2021 14:57
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В Самаре 237 заболевших.

24 сентября в регионе подтверждено 556 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 237 в г. Самара
- 86 в г. Тольятти
- 28 в г. Новокуйбышевск
- 21 в г. Кинель
- 17 в г. Отрадный
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Сергиевском районе
- 11 в Нефтегорском районе
- 10 в г. Сызрань
- 9 в Волжском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Богатовском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Кинельском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Челновершинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Сызранском районе

515 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 101 727 случай коронавируса.

Скончались 3 753 человека (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 69, 70, 92, 93 лет, мужчины 49, 67, 70, 71, 84 лет страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 59, 71, 71, 88 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 39 лет, страдавший инфекционным заболеванием
женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы
женщина 66 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 51 года
женщины 70 , 72 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 117,54, по стране - 138,54.
Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,74.

 

Фото:   оперштаб СО

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