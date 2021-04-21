Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 апреля в регионе подтверждены 189 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 98 в г. Самара
- 18 в г. Тольятти
- 14 в Волжском районе
- 12 в г. Сызрань
- 11 в г. Отрадный
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Шенталинском районе
177 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59863 случая коронавируса.
Скончались 1385 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 58, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 60, 72, 74, 74 лет, женщины 65, 67, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 54 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
женщины 83, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 60 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;
женщина 70 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 43,38, по стране - 73,09.
Коэффициент летальности в области - 2,31, в стране - 2,26.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6614, нарастающим итогом 2311173.