Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 апреля в регионе подтверждены 189 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 98 в г. Самара

- 18 в г. Тольятти

- 14 в Волжском районе

- 12 в г. Сызрань

- 11 в г. Отрадный

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Шенталинском районе

177 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59863 случая коронавируса.



Скончались 1385 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 58, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 60, 72, 74, 74 лет, женщины 65, 67, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 54 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

женщины 83, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 60 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;

женщина 70 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 43,38, по стране - 73,09.

Коэффициент летальности в области - 2,31, в стране - 2,26.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6614, нарастающим итогом 2311173.