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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 апреля 2021 14:16
153
В Самаре заболели 26 человек.

20 апреля в регионе подтверждены 190 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 26 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 12 в г. Чапаевск
- 10 в Ставропольском районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в Алексеевском районе
- 7 в Волжском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Нефтегорском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Кинель
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Шигонском районе

173 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59674 случая коронавируса.

Скончались 1370 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 81 года, страдавший заболеванием органов дыхания;
мужчины 53, 78 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчины 67, 73, 79 лет, женщины 80, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 38, 50 лет, мужчины 55, 79 лет;
мужчина 82 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 81 года, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 76 лет , страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 42,91, по стране - 72,81.

Коэффициент летальности в области - 2,29, в стране - 2,25.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5983, нарастающим итогом 2304559.

 

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