Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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20 апреля в регионе подтверждены 190 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 26 в г. Самара

- 42 в г. Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 12 в г. Чапаевск

- 10 в Ставропольском районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 9 в Алексеевском районе

- 7 в Волжском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Нефтегорском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 4 в Борском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Кинель

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Шигонском районе

173 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59674 случая коронавируса.



Скончались 1370 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 81 года, страдавший заболеванием органов дыхания;

мужчины 53, 78 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчины 67, 73, 79 лет, женщины 80, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 38, 50 лет, мужчины 55, 79 лет;

мужчина 82 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 81 года, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 76 лет , страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 42,91, по стране - 72,81.

Коэффициент летальности в области - 2,29, в стране - 2,25.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5983, нарастающим итогом 2304559.