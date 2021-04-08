Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 апреля в регионе подтверждено 197 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 62 в г. Самара
- 49 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 13 в г. Сызрань
- 9 в г. Отрадный
- 8 в Волжском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Кинель
180 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57328 случаев коронавируса.
Скончались 1178 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 80 и 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 59, 68, 68, 74 лет, мужчины 75, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 81 года;
женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;
мужчина 40 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 36,89, по стране - 69,76.
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 2,21.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7032, нарастающим итогом 2219718.