Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 апреля в регионе подтверждено 197 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 62 в г. Самара

- 49 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 13 в г. Сызрань

- 9 в г. Отрадный

- 8 в Волжском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Кинель

180 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57328 случаев коронавируса.



Скончались 1178 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 80 и 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщины 59, 68, 68, 74 лет, мужчины 75, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 81 года;

женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

мужчина 40 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 36,89, по стране - 69,76.

Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 2,21.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7032, нарастающим итогом 2219718.