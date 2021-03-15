Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 марта в регионе подтверждено 235 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 99 в г. Самара

- 32 в г.Тольятти

- 30 в г. Отрадный

- 9 в г. Сызрань

- 7 в Волжском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Богатовском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Красноярском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Пестравском районе

199 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52437 случаев коронавируса.



Скончались 987 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 59 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,91, по стране - 63,35.

Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 2,1.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7831, нарастающим итогом 2035304.

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