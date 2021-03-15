Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 марта в регионе подтверждено 235 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 99 в г. Самара
- 32 в г.Тольятти
- 30 в г. Отрадный
- 9 в г. Сызрань
- 7 в Волжском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Богатовском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Красноярском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Борском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Пестравском районе
199 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52437 случаев коронавируса.
Скончались 987 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 59 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,91, по стране - 63,35.
Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 2,1.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7831, нарастающим итогом 2035304.
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