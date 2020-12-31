Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

31 декабря 31 декабря в регионе подтверждены 304 случая новой коронавирусной инфекции:
- 90 в г. Самара
- 91 в г. Тольятти
- 17 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Кинельском районе
- 9 в Волжском районе
- 8 в Красноярском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в г. Сызрань
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Камышлинском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Исаклинском районе
256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;
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