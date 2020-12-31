Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

102

31 декабря 31 декабря в регионе подтверждены 304 случая новой коронавирусной инфекции:



- 90 в г. Самара

- 91 в г. Тольятти

- 17 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Кинельском районе

- 9 в Волжском районе

- 8 в Красноярском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в г. Сызрань

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Камышлинском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Исаклинском районе



256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;