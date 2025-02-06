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Гастроэнтеролог рассказала о том, как тыква влияет на организм

6 февраля 2025 23:50
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Благодаря высокому содержанию каротина, витаминов K, C, E, и почти всех витаминов B, тыква ценится за свои питательные свойства.

Тыква богата на витамины и идеально подходит для диетического и здорового питания, но при неправильном употреблении может нанести вред. О том, как тыква влияет на организм, и когда ее потребление может быть небезопасным, в беседе с «Известиями» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга,), к.м.н Евгений Белоусов.

«Ее любят диетологи за то, что она способствует улучшению обмена веществ и уменьшению аппетита. Цинк и витамин E хорошо влияют на мужчин, способствуя синтезу тестостерона и здоровью сосудов и сердца. Тыква в народной медицине применялась для выведения гельминтов благодаря аминокислоте кукурбитин в составе семян. Маска из тыквы может увлажнить и осветлить кожу», — поделился он.

Благодаря высокому содержанию каротина, витаминов K, C, E, и почти всех витаминов B, тыква ценится за свои питательные свойства. При этом ее семена богаты цинком, а мякоть низкокалорийна. Однако, подчеркнул эксперт, важно помнить, что ожирение — серьезное заболевание, требующее консультации специалистов, поэтому не стоит самостоятельно назначать себе диеты.

Тем не менее, добавил врач, диабетикам, людям с камнями в почках и желчном пузыре, а также желудочными проблемами лучше употреблять тыкву осторожно. Сырая тыква тяжелее переваривается, что может вызывать проблемы у детей и пожилых людей. При частом употреблении возможны неприятные реакции со стороны кишечника, а переизбыток каротина может привести к ложной желтухе. Тыквенные семечки, несмотря на их пользу, высококалорийны, так что их, в отличие от мякоти, употреблять во время диеты не стоит, посоветовал специалист.

Кроме того, он раскрыл, как правильно выбрать тыкву. Так, следует избегать надтреснутых тыкв с вмятинами или темными пятнами. Черенок созревшего овоща всегда будет темным и сухим.

 

Фото:   pxhere.com

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Здравоохранение
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