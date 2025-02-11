Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего путешественник провел в океанах на различных весельных лодках 428 дней.
Федор Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке
Пилотный проект продлится до 1 октября.
В Московской области стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ
Иван Носков: «Внимательно отношусь ко всем обращениям, которые поступают мне на личные страницы»
Иван Носков встретился с жителями Промышленного района
При выполнении боевой задачи был тяжело ранен.
Фельдшер из Самары Константин Малышев около трех лет спасает раненых бойцов в зоне СВО
В числе победителей – проекты из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, а также Клявлинского, Елховского и Исаклинского районов.
Творческие идеи Самарской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив на первом конкурсе 2025
Найти работу или открыть свое дело.
В Самарской области ветеранам СВО помогают вернуться к мирной жизни
В ходе приёма было рассмотрено заявление жительницы Самарской области.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел прием граждан
В Самаре приступили к выдаче сертификатов по программе «Молодой семье – доступное жилье».
322 молодые семьи Самары получат сертификаты по программе «Молодой семье – доступное жилье»
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.78
-0.5
EUR 100.5
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен»
В «ЗИМ Галерее» откроется персональная выставка Дарьи Емельяновой
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фельдшер из Самары Константин Малышев около трех лет спасает раненых бойцов в зоне СВО

11 февраля 2025 19:33
153
При выполнении боевой задачи был тяжело ранен.

Медработник Константин Малышев около трех лет оказывает медицинскую помощь участникам СВО, в том числе, в одном из пунктов эвакуации Авдеевского направления в составе медицинского взвода 30-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В настоящее время прошел обучение по тактической медицине и оказанию психологической помощи.

Константин Малышев родился в городе Душанбе. После окончания Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа работал фельдшером в ФАПе г. Невьянск. В 2019 году переехал в Самарскую область и трудоустроился фельдшером в отделение неотложной помощи Самарской городской больницы №5.

Чувство справедливости и любовь к своей Родине сформировались у Константина Константиновича ещё в детстве - в его семье дед и прадед были военными. Летом 2022 года он добровольно отправился в зону СВО.

"В тот момент я подумал, что точно пригожусь. В медицине существует понятие "золотой час", а в зоне боевых действий — на счету каждая минута", — рассказывает Константин Малышев.

С февраля 2023 по март 2024 года служил фельдшером медицинского взвода 1-ого мотострелкового батальона войсковой части в Крыму. С марта 2024 года продолжил службу в одном из пунктов эвакуации Авдеевского направления в составе медицинского взвода 30-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. При выполнении боевой задачи был тяжело ранен.

"Мы выехали эвакуировать раненых бойцов. В результате атаки БПЛА я получил тяжёлую травму левой руки, уха и контузию. Сейчас восстанавливаюсь после ранения и думаю о том, как помочь бойцам на поле боя. Свое будущее связываю с передачей накопленного опыта и специальных знаний", - рассказал участник СВО.

В сентябре 2024 года в Невьянске провёл патриотические встречи в своей родной школе, а также занятия для детей в спортивном клубе «Витязь». В том числе, передает свой опыт коллегам родного медучреждения — сегодня продемонстрировал навыки оказания медпомощи в экстремальных условиях в Самарской городской больнице №5. В ближайшее время Константин Малышев продолжит оказывать медицинскую помощь участникам СВО.

Сегодня для участников СВО и членов их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии – всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 года в регионе сохранена единовременная выплата в 4 млн рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
При выполнении боевой задачи был тяжело ранен.
11 февраля 2025  19:33
Фельдшер из Самары Константин Малышев около трех лет спасает раненых бойцов в зоне СВО
153
Курение, употребление алкоголя и неправильное питание — это три ключевых фактора.
11 февраля 2025  16:18
Заведующий отделения Самарского кардиодиспансера рассказал, какие факторы негативно влияют на здоровье сердца
269
Андрей Орлов поблагодарил коллектив Самарской областной клинической станции переливания крови за работу.
11 февраля 2025  15:34
Служба крови региона отмечена Благодарственным письмом Президента страны Владимира Путина
212
Популярная цель в 10 тыс. шагов в день, которую продвигают фитнес-трекеры и «умные» устройства, не имеет научных обоснований.
11 февраля 2025  14:28
Врач-терапевт назвала необходимое количество шагов в день для здоровья
337
Фастфуд, жирное мясо и сливочное масло повышают риск деменции.
10 февраля 2025  21:59
Врач-невролог назвала повышающие риск деменции продукты
594
Сердечно - сосудистые заболевания имеют многогранное влияние на здоровье человека и затрагивают как физическое, так и психическое состояние.
10 февраля 2025  18:43
Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии сердечно-сосудистых заболеваний на здоровье человека
512
Готовность 50%.
10 февраля 2025  18:35
В Самаре продолжается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе на улице Николая Панова
589
В ходе ремонта утеплили и покрасили фасад, заменили водосточную систему здания, обновили освещение и установили неоновую вывеску.
10 февраля 2025  18:12
В Самаре обновляют станцию переливания крови
680
Также в новом ФАПе медпомощь получают около 300 жителей еще одного села Алексеевского района – Самовольно - Ивановки.
10 февраля 2025  16:54
В селе Гавриловка Алексеевского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт
476
В СамГМУ разработали новые VR-симуляторы для эффективной подготовки медицинских специалистов
10 февраля 2025  09:37
В СамГМУ разработали новые VR-симуляторы для эффективной подготовки медицинских специалистов
394
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
9546
Весь список
В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»
11 февраля 2025  12:29
Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»
279
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
10 февраля 2025  13:07
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
572
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
9 февраля 2025  13:58
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
769
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
9 февраля 2025  13:12
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
738
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
1471
Весь список