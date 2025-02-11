Фельдшер из Самары Константин Малышев около трех лет спасает раненых бойцов в зоне СВО

153

Медработник Константин Малышев около трех лет оказывает медицинскую помощь участникам СВО, в том числе, в одном из пунктов эвакуации Авдеевского направления в составе медицинского взвода 30-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В настоящее время прошел обучение по тактической медицине и оказанию психологической помощи.

Константин Малышев родился в городе Душанбе. После окончания Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа работал фельдшером в ФАПе г. Невьянск. В 2019 году переехал в Самарскую область и трудоустроился фельдшером в отделение неотложной помощи Самарской городской больницы №5.

Чувство справедливости и любовь к своей Родине сформировались у Константина Константиновича ещё в детстве - в его семье дед и прадед были военными. Летом 2022 года он добровольно отправился в зону СВО.

"В тот момент я подумал, что точно пригожусь. В медицине существует понятие "золотой час", а в зоне боевых действий — на счету каждая минута", — рассказывает Константин Малышев.

С февраля 2023 по март 2024 года служил фельдшером медицинского взвода 1-ого мотострелкового батальона войсковой части в Крыму. С марта 2024 года продолжил службу в одном из пунктов эвакуации Авдеевского направления в составе медицинского взвода 30-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. При выполнении боевой задачи был тяжело ранен.

"Мы выехали эвакуировать раненых бойцов. В результате атаки БПЛА я получил тяжёлую травму левой руки, уха и контузию. Сейчас восстанавливаюсь после ранения и думаю о том, как помочь бойцам на поле боя. Свое будущее связываю с передачей накопленного опыта и специальных знаний", - рассказал участник СВО.

В сентябре 2024 года в Невьянске провёл патриотические встречи в своей родной школе, а также занятия для детей в спортивном клубе «Витязь». В том числе, передает свой опыт коллегам родного медучреждения — сегодня продемонстрировал навыки оказания медпомощи в экстремальных условиях в Самарской городской больнице №5. В ближайшее время Константин Малышев продолжит оказывать медицинскую помощь участникам СВО.

Сегодня для участников СВО и членов их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии – всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 года в регионе сохранена единовременная выплата в 4 млн рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.

Фото: минздрав СО