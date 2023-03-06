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Ежегодно в больнице Ерошевского консультируют более 15 тысяч пациентов с глаукомой

6 марта 2023 16:22
171
Проводится около 3 000 микрохирургических операций.

6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой.

Глаукома – это заболевание, вызывающее необратимые поражения сетчатки и зрительного нерва и часто сопровождающееся повышением внутриглазного давления.

 «Несмотря на то, что заболеваемость глаукомой увеличивается с возрастом, в последние годы мы все чаще встречаем молодых пациентов с этим заболеванием. Долгое время заболевание может протекать бессимптомно, именно поэтому необходимо после 40 лет ежегодно измерять внутриглазное давление. В группе риска — пациенты с миопией средней и высокой степени, воспалительными заболеваниями глаз, длительно принимающие стероидные препараты, имеющие нарушение кровообращения в сосудах головного мозга и глазничной артерии», — рассказал заведующий офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Александр Зохан.

Ежегодно в больнице им. Т.И. Ерошевского консультируют более 15 тысяч пациентов с глаукомой, проводится около 3 000 микрохирургических операций.

«Операции при глаукоме направлены на снижение внутриглазного давления и сохранение зрительных функций. Важно понимать, что операция не может излечить само заболевание и призвана лишь остановить его прогрессирование, – отметила заведующая офтальмологического микрохирургического отделения №3 больницы им. Т.И.Ерошевского Мария Радайкина. — Хирургическое лечение показано тем пациентам, у которых снижение внутриглазного давления не может быть достигнуто иным способом. К сожалению, достаточно часто к нам поступают пациенты с глаукомой последней стадии и сильными болями в слепом глазу. Если раньше в большинстве случаев проводилось удаление таких глаз, то на сегодняшний день проводятся лазерные и микрохирургические вмешательства, позволяющие сохранить глаз у большинства больных».

Как правило, развитие глаукомы не сопровождается какими-либо значимыми ощущениями. Однако бывают ситуации, когда возникает острый приступ глаукомы.

При появлении чувства зрительного дискомфорта — быстрой утомляемости, появлении радужных кругов при взгляде на электрическую лампочку, периодического или стойкого тумана, ухудшения зрения после физической работы (в том числе действий, связанных с работой вниз головой), покраснения глаза, сопровождающегося острой болью, – следует обратиться к врачу-офтальмологу.

В больнице имени Ерошевского работает глаукомное офтальмологическое консультативно-диагностическое отделение, оказывающее специализированную амбулаторную офтальмологическую помощь больным с глаукомой. Оснащение отделения современным диагностическим и лазерным оборудованием позволяет качественно и быстро обследовать пациентов с глаукомой, офтальмогипертензией и подозрением на глаукому, а также при необходимости выполнить в день обращения лазерное вмешательство.

Также в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней, работает кабинет неотложной офтальмологической помощи, куда можно обратиться при возникновении неотложного состояния, например, острого приступа глаукомы или внезапной потере зрения.

Врачи-офтальмологи рекомендуют:

- ежегодно после 40 лет проходить контроль внутриглазного давления.

- Если Вам поставили диагноз «глаукома», необходимо:
- Регулярно закапывать гипотензивные препараты согласно назначениям врача-офтальмолога;
- Проходить контроль внутриглазного давления в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС 1 раз в 3 месяца.
- Следует с осторожностью пребывать на солнце - только с головным убором. Исключить посещение бани и сауны.
- Нежелательны чрезмерные зрительные нагрузки, в том числе просмотр телевизора при плохом освещении. Работа с компьютером должна быть при ярком свете и перерывами каждые 30 минут.
- Придерживаться сбалансированного питания, включающего сырые овощи, рыбу, при этом сократив потребление животных жиров, острые, пряные, соленые продукты и сахара.
 - Отказаться от алкоголя, так как он нарушает деятельность всей сосудистой системы организма.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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