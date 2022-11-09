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Этой осенью в Новокуйбышевской центральной городской больнице приступили к работе 8 молодых врачей

9 ноября 2022 16:09
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4 специалиста трудоустроились на должность врача-терапевта участкового, еще 4 стали участковыми врачами-педиатрами.

Этой осенью в Новокуйбышевской центральной городской больнице приступили к работе 8 молодых врачей — терапевты и педиатры. Специалисты завершили целевое обучение в СамГМУ по программам специалитета.

Напомним, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение». При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации. В 2021-2022 годах в регионе увеличено количество целевых мест в медицинских вузах. Особое внимание уделяется учреждениям первичного звена здравоохранения.

Всего за последние 5 лет более 2500 жителей региона поступили на обучение в медицинские вузы в рамках целевого набора. Обучение проводится за счет средств федерального бюджета.

Министерство здравоохранения организует обучение граждан в рамках целевых квот на основании договора о целевом обучении, заключаемого абитуриентом с государственным учреждением здравоохранения Самарской области, заявившем потребность на целевую подготовку по программам специалитета, бакалавриата, ординатуры. Активно привлекают врачей в сельской местности и малых городах.

«Работа с будущими специалистами начинается у нас со школьной скамьи, — рассказала главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Светлана Шешунова. — Проводим активную профориентационную работу, участвуем в днях открытых дверей СамГМУ и ярмарках вакансий. Выпускникам школ рассказываем о медицинских специальностях, о возможности заключения договоров о целевом обучении, системе наставничества, действующей в учреждении. Всем обучающимся по программам специалитета и ординатуры оказываются меры социальной поддержки: доплата к стипендии, оплата проживания в общежитии».

Завершив обучение, молодые специалисты при поддержке администрации города получают выплаты для компенсации расходов на аренду жилья.

В августе − сентябре 2022 года в Новокуйбышевской центральной городской больнице приступили к работе 8 выпускников СамГМУ — 4 специалиста трудоустроились на должность врача-терапевта участкового, еще 4 стали участковыми врачами-педиатрами. Благодаря этому укомплектованность педиатрического отделения №2 врачами-педиатрами достигла 100%. Все специалисты проходили обучение в рамках целевого договора.

Новокуйбышевск — родной город для врача-терапевта Владимира Александрова.

«Стать врачом я решил в 9 классе. С тех пор ни разу не сомневался в этом выборе, — рассказал Владимир Викторович. — Мне близок принцип "где родился, там и пригодился": хочу жить и работать в родном городе».

Врач-терапевт Екатерина Хрулева также выросла в Новокуйбышевске. По словам специалиста, стать врачом ей посоветовали близкие. Сейчас Екатерина Денисовна благодарна семье за помощь в выборе профессиональной траектории.

«В 2018 году я утвердилась в своем решении обучаться в медицинском вузе, и мы заключили целевой договор с больницей. Еще в начале обучения поняла, что быть врачом — мое призвание», — поделилась Екатерина Денисовна.

«Встретили нас очень доброжелательно, помогли освоиться в коллективе. У каждого молодого специалиста есть наставник, к которому можно обратиться по любому вопросу», — рассказала врач-терапевт Линара Сагитова.

В следующем году в учреждении ожидают прибытия 23 молодых врачей — 7 терапевтов и 6 педиатров, а также 10 выпускников ординатуры. Для 24 студентов этой осенью началось обучение в рамках целевого договора с Новокуйбышевской больницей.

 

Фото:   минздрав СО

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