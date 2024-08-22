Эксперт минздрава СО: "Для курильщиков риск онкологии в 10 раз выше, чем для тех, кто не курит"

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии г.о. Тольятти Светлана Солдатова:



"Главным фактором риска рака легких является курение. По разным оценкам, с ним связано от 70 до 95 % случаев заболевания. Для курильщиков риск онкологии в 10 раз выше, чем для тех, кто не курит.



Попадая в организм, канцерогены из табачного дыма вызывают необратимые повреждения ДНК клеток. Это служит спусковым механизмом для развития опухолевого процесса.



Риск развития рака легкого напрямую зависит от стажа курения и количества выкуриваемых сигарет. Чем раньше человек начал курить и чем больше сигарет он выкуривает ежедневно – тем выше вероятность развития онкологического процесса.



Вероятность развития рака легкого увеличивается в 3-4 раза при выкуривании более 25 сигарет в день.



У тех, кто ежедневно выкуривает 2-3 пачки сигаретной продукции, риск развития онкологического процесса любой локализации повышается в 60 раз!



Развитию рака легкого предшествует довольно длительный период курения - десятилетия, но рано начавшие курить накапливают канцерогенный потенциал уже в среднем возрасте.



На риск возникновения рака влияет и режим курения: первая сигарета после сна, натощак, является важнейшим фактором развития онкологических заболеваний лёгких. Вероятность развития онкологического заболевания при таком режиме курения повышается почти в два раза.



Отказ от любого вида курения значительно снижает вероятность развития онкологической патологии. Отказ от табакокурения снижает смертность от рака на 30-35%, чего не получается достичь даже с помощью самых передовых и дорогостоящих методов лечения.



Важно помнить, особенно курящим пациентам, о своевременном и ежегодном прохождении плановой диспансеризации. В программу диспансеризации входит прохождение флюорографии. Этот профилактический метод помогает выявить рак лёгких на ранних стадиях, даже при отсутствии клинических проявлений".

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