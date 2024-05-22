Диспансеризация: самый надежный способ выявить диабет на ранней стадии

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Врачи напоминают: самый надежный способ выявить диабет на ранней стадии – прохождение диспансеризации.



В этом году благодаря диспансеризации у жителей Самарской области впервые выявлены 1823 случая сахарного диабета. Все пациенты взяты на диспансерное наблюдение, им назначено соответствующее лечение и даны рекомендации по образу жизни.



Как отмечают врачи, наиболее распространенная форма диабета - сахарный диабет 2 типа - начинается незаметно.



"При этом от своевременности начала лечения и изменения образа жизни зависит предотвращение развития грозных осложнений диабета - повреждения почек, органов зрения, поражение крупных сосудов вплоть до развития инфаркта миокарда или инсульта. Самый надежный способ выявить диабет на ранней стадии – прохождение диспансеризации. В программу включены профилактические обследования, которые помогают выявлять нарушения в работе эндокринной системы", - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.



По итогам диспансеризации выявляются также такие факторы риска сахарного диабета как:

нерациональное питание - у 26% жителей

низкая физическая активность - у 21%

избыточная масса тела - у 19%.



Существенно снизить риск развития такого серьезного заболевания как сахарный диабет может изменение образа жизни.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков