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Диспансеризация: самый надежный способ выявить диабет на ранней стадии

22 мая 2024 16:27
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В этом году благодаря диспансеризации у жителей Самарской области впервые выявлены 1823 случая сахарного диабета.

Врачи напоминают: самый надежный способ выявить диабет на ранней стадии – прохождение диспансеризации.

В этом году благодаря диспансеризации у жителей Самарской области впервые выявлены 1823 случая сахарного диабета. Все пациенты взяты на диспансерное наблюдение, им назначено соответствующее лечение и даны рекомендации по образу жизни.

Как отмечают врачи, наиболее распространенная форма диабета - сахарный диабет 2 типа - начинается незаметно.

"При этом от своевременности начала лечения и изменения образа жизни зависит предотвращение развития грозных осложнений диабета - повреждения почек, органов зрения, поражение крупных сосудов вплоть до развития инфаркта миокарда или инсульта. Самый надежный способ выявить диабет на ранней стадии – прохождение диспансеризации. В программу включены профилактические обследования, которые помогают выявлять нарушения в работе эндокринной системы", - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

По итогам диспансеризации выявляются также такие факторы риска сахарного диабета как:
нерациональное питание - у 26% жителей
 низкая физическая активность - у 21%
 избыточная масса тела - у 19%.

Существенно снизить риск развития такого серьезного заболевания как сахарный диабет может изменение образа жизни.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков

Теги: Медицина Самара

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