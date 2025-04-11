Диетолог указал на неожиданную опасность зеленого чая

198

Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский рассказал, что чрезмерное употребление зеленого чая может привести к расстройству желудка.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 10 апреля, специалист отметил, что в зеленом чае содержится кофеин, из-за чего его опасно пить в больших количествах.

«Можно столкнуться с симптомами переизбытка кофеина, а это бессонница, чувства тревожности, головные боли, учащенное сердцебиение. И некоторые люди, у которых особо высокая чувствительность к кофеину, могут ощущать это уже после трех чашек в день», — объяснил Бобровский.

По его словам, также злоупотребление этим напитком может привести к расстройству желудка, несмотря на содержание в нем полезных веществ. Особенно не рекомендуется пить его натощак — это может привести к болям, изжоге и расстройству ЖКТ.

Также большое количество зеленого чая мешает усвоению железа из пищи. Особенную опасность это представляет для людей с анемией. Есть угроза обезвоживания и нарушения баланса электролитов, пишут "Известия".