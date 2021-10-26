Девочке с «маской Бэтмена» успешно провели пересадку кожи в Краснодаре

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Врачи в Краснодаре успешно провели пересадку кожи маленькой пациентке из США Луне Феннер для лечения новообразования на лице. Процесс заживления займет несколько недель, этот этап может стать завершающим в терапии девочки, сообщил ТАСС во вторник директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

В сентябре 2019 года Кэрол Феннер с дочкой Луной, которой тогда не было еще и года, впервые прилетели из Майами в Краснодар. У ребенка на родине диагностировали невус (родимое пятно, представляющее повышенный риск развития злокачественного образования). Врачи в Краснодаре успешно провели ряд операций, удалив ребенку новообразование.

"Проведена пересадка кожи на лобной части и на веках под обоими глазами, сейчас ребенок находится дома, все хорошо", - сказал Алексуткин.

Он пояснил, что пересадка кожи была плановым мероприятием в рамках финальной стадии лечения пациентки, процесс заживления займет насколько недель, по итогам станет ясно, есть ли необходимость в проведении еще каких-либо манипуляций, либо на этом лечение девочки будет завершено.

Фото: Наталья Кажан/ТАСС