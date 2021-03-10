Детские поликлинические отделения региона оснастили новым офтальмологическим оборудованием

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В Самарской области детские поликлинические отделения оснастили новым офтальмологическим оборудованием. 30 авторефрактометров в медучреждения поступили в 2019-2020 годах в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новое оборудование, поступающее в медучреждения по нацпроекту, позволяет проводить обследования более точно и оперативно. Исследование рефракции (преломляющей силы глаза) с помощью авторефрактометра существенно облегчает работу офтальмолога и оптометриста, так как позволяет в короткий срок определить рефракцию с достаточной степенью точности.

Главный детский офтальмолог ПФО, доктор медицинских наук, врача-офтальмолог высшей категории областной больницы Ерошевского Ольга Жукова отмечает, что основное место в структуре заболеваемости у детей занимают нарушения рефракции, на 2 месте – заболевания конъюнктивы, на 3 месте – заболевания век, на 4 месте - косоглазие, на 5 месте – заболевания сетчатки и зрительного нерва.

«Авторефрактометры, которыми оснастили детские поликлинические отделения, необходимы при подборе сложной коррекции зрения у детей, - поясняет Ольга Владимировна. - Только с помощью данного оборудования можно правильно определить степень астигматизма и направление оси корригирующей цилиндрической линзы. Правильная коррекция сложных аномалий рефракции у детей – единственное средство профилактики и лечения амблиопии – стойкого снижения зрения, которое может привести к слабовидению».

Авторефрактометрия позволяет повысить качество подбора оптической коррекции у детей, точность обследования и, соответственно, выписанного рецепта, уменьшить время на амбулаторный прием ребенка. Новые аппараты позволяют врачам-офтальмологам на рабочих местах в поликлиниках проводить скрининг на близорукость, астигматизм, косоглазие среди детского населения, как можно раньше выявлять патологические состояния и болезни глаз у детей.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» 42 учреждения Самарской области, оказывающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 годах получили более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: аппараты МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты.

Фото: zdorovyenasledniki.ru