Чапаевский врач акушер-гинеколог рассказала правилах планирования беременности

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Планирование беременности - важный этап в жизни семьи. Как женщина должна изменить образ жизни, почему необходимо отказаться от вредных привычек обоим супругам рассказывает заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог Чапаевской центральной городской больницы Светлана Япрынцева:



"Подготовка пары к роли родителей включает как профилактические обследования, так и изменение образа жизни. Позаботиться о репродуктивном здоровье, выявить нарушения в этой сфере и своевременно принять меры помогает диспансеризация. Для этого будущим родителям необходимо обратиться в свою поликлинику, пройти консультации врачей-специалистов и обследования.



Какие изменения при подготовке к беременности необходимо внести в образ жизни:

нормализовать режим сна и бодрствования

отказаться от вредных привычек - курения, употребления алкоголя, наркотических веществ

сбалансированно питаться

снизить стрессовые факторы

регулярно уделять время физической активности.



Если у женщины была такая вредная привычка как курение до беременности, то полностью отказаться от нее нужно как можно раньше. Никотин сужает сосуды, что приводит к кислородному голоданию плода.



Мнение, что «резкий отказ от курения вызывает стресс, поэтому следует постепенно снижать количество сигарет» является одним из распространенных заблуждений.



Для беременной женщины и ребенка пассивное курение также опасно. Попросите близких не курить в вашем присутствии, а лучше и вовсе отказаться для сбережения здоровья.



Совсем отказаться стоит и от алкоголя и энергетических напитков. Безопасной дозы алкоголя для беременных не существует.



И не забывайте, привычка формируется 21 день. Поэтому научите организм правильному образу жизни на этапе планирования беременности. И пусть период беременности будет для вас прекрасным и здоровым временем".

Фото: минздрав СО