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Более половины сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара» сделали прививки от коронавируса 

23 июня 2021 17:29
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Выездная мобильная бригада провела вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара».

В начале этой недели выездная мобильная бригада Самарской городской поликлиники №13 Железнодорожного района провела вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара».

«Первый раз мы приезжали на предприятие в начале июня, теперь провели второй этап вакцинации сотрудникам и  привили новых желающих, - пояснила  главный врач Самарской городской поликлиники №13 Железнодорожного района Анна Кравец. - Мы выезжаем не только на такие крупные предприятия, но и в небольшие организации. Руководители, понимая социальную ответственность, готовят свои коллективы, и мы по их просьбам приезжаем и вакцинируем граждан по месту их работы».

Генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Самара» Владимир Субботин вакцинировался одним из первых.

«Все надо делать вовремя, - отметил он. - Я и моя семья привились еще в январе, когда появилась доступная вакцина. Это социальная ответственность по отношению к близким, родным, коллегам. Тем более у нас есть возможность вакцинироваться на рабочих местах. Мы сегодня пригласили медицинских работников, чтобы все желающие сделали прививки прямо на рабочих местах. Наша профессия такова, что каждый специалист и каждый работник является звеном большой цепи. Если это звено выпадает, страдает вся цепочка. Представьте, если в доме не будет газа. Это большая проблема. Поэтому и вакцинация, и выполнение всех требований Роспотребнадзора – это необходимость. На нашем предприятии трудится около 5 тысяч человек. 58% сотрудников уже вакцинировались.  Мы пригласили выездную медицинскую бригаду  в наш филиал – управление технологического транспорта, здесь работает порядка тысячи человек. Это водители, механизаторы, трактористы. Более 50% уже вакцинировались».

Среди тех, кто пришел на прививку, водитель Алексей Ибрагимов. 

«Мы работаем в разных районах, ездим много, у нас большой круг общения, я наблюдал, как болеют люди, и решил, что так болеть я не хочу и не хочу заражать своих близких и знакомых», - прокомментировал он.

 

Фото:   ООО «Газпром трансгаз Самара»

 

Теги: «Газпром трансгаз Самара» вакцинация сотрудников

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