Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медицинскую помощь в обновленной поликлинике

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В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения продолжается капитальный ремонт детского поликлинического отделения Отрадненской городской больницы. В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 9300 детей.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Модернизация подразделения началась в 2021 году. В настоящее время полностью обновлен третий этаж поликлиники: заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Выполнен ремонт всех помещений, замены окна и двери. Впереди — ремонт помещений первого и второго этажей здания.

«Входная группа поликлиники будет приведена в соответствие с принципами безбарьерной среды. У входа появится колясочная. Посетителей будут встречать открытая регистратура, зоны комфортного ожидания приема для детей и взрослых, комната матери и ребенка, — пояснила заместитель главного врача Отрадненской больницы Юлия Толстова. — Поликлиника будет рассчитана на 340 посещений в смену. В настоящее время мы прорабатываем вопрос усовершенствования маршрутизации пациентов с разделением потока на больных и здоровых. Внедрение принципов бережливого производства позволит сократить время пребывания пациентов в подразделении, оптимизировать многие процессы. Кабинеты специалистов будут организованы по принципу «5C», который заключается в рациональном обустройстве рабочего места. Эти позитивные изменения станут основой успешной долгосрочной стратегии развития подразделения».

Напомним, в этом году в Самарской области выполняется капитальный ремонт 42 подразделений учреждений здравоохранения.