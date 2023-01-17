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Более 600 школьников стали участниками уникальной образовательной программы СамГМУ в 2022 году

17 января 2023 22:54
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В 2022 году по итогам конкурса статус «Опорная школа СамГМУ» получили 6 общеобразовательных учреждений.

«Базовые и опорные школы» – уникальная для России образовательная программа по углубленному изучению профильных предметов, которая реализуется СамГМУ с 2021 года.

В этом учебном году по ней обучаются более 600 школьников - на 16% больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году по итогам конкурса статус «Опорная школа СамГМУ» получили 6 общеобразовательных учреждений.

«Базовыми школами СамГМУ» стали 29 общеобразовательных учреждений Самары и Самарской области, а также «Лицей № 55» города Пензы и «Многопрофильный лицей № 11 им. В. Г. Мендельсона» города Ульяновска.

В рамках специальной образовательной программы:
 - проходят еженедельные онлайн-занятия от преподавателей СамГМУ ,
 - проводятся экскурсии по анатомическому и историческому музею университета,
 - ребята принимают участие в заседаниях студенческих научных кружков и «Медико-правовых дебатах»,
 - дополнительно для учеников опорных школ организованы очные курсы по морфологии, первой помощи и хирургии.

К каждой базовой и опорной школе прикреплены студенты, которые рассказывают про особенности обучения, отвечают на вопросы и делятся полезной информацией из первых уст.

Заместитель директора центра организации приема абитуриентов и довузовского образования СамГМУ Оксана Никишева:

“Программа очень важна как для нашего университета, так и для участвующих в ней ребятах, которые постоянно делятся с нами положительной обратной связью. Поэтому мы постоянно ее развиваем, добавляем новые форматы и совершенствуем наполнение. В планах — проведение форсайт-сессий, хакатонов и встреч со специалистами СамГМУ”.

 

Фото:   СамГМУ

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Здравоохранение
В 2022 году по итогам конкурса статус «Опорная школа СамГМУ» получили 6 общеобразовательных учреждений.
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