Более 600 школьников стали участниками уникальной образовательной программы СамГМУ в 2022 году

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«Базовые и опорные школы» – уникальная для России образовательная программа по углубленному изучению профильных предметов, которая реализуется СамГМУ с 2021 года.



В этом учебном году по ней обучаются более 600 школьников - на 16% больше по сравнению с предыдущим годом.



В 2022 году по итогам конкурса статус «Опорная школа СамГМУ» получили 6 общеобразовательных учреждений.



«Базовыми школами СамГМУ» стали 29 общеобразовательных учреждений Самары и Самарской области, а также «Лицей № 55» города Пензы и «Многопрофильный лицей № 11 им. В. Г. Мендельсона» города Ульяновска.



В рамках специальной образовательной программы:

- проходят еженедельные онлайн-занятия от преподавателей СамГМУ ,

- проводятся экскурсии по анатомическому и историческому музею университета,

- ребята принимают участие в заседаниях студенческих научных кружков и «Медико-правовых дебатах»,

- дополнительно для учеников опорных школ организованы очные курсы по морфологии, первой помощи и хирургии.



К каждой базовой и опорной школе прикреплены студенты, которые рассказывают про особенности обучения, отвечают на вопросы и делятся полезной информацией из первых уст.



Заместитель директора центра организации приема абитуриентов и довузовского образования СамГМУ Оксана Никишева:

“Программа очень важна как для нашего университета, так и для участвующих в ней ребятах, которые постоянно делятся с нами положительной обратной связью. Поэтому мы постоянно ее развиваем, добавляем новые форматы и совершенствуем наполнение. В планах — проведение форсайт-сессий, хакатонов и встреч со специалистами СамГМУ”.

Фото: СамГМУ