Более 500 человек сдали кровь в Самарской области в рамках празднования 20-ой годовщины Всемирного дня донора

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14 июня во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия. В этот день более 500 человек сдали кровь и ее компоненты для пациентов медучреждений региона. За один день было заготовлено около 230 литров жизненно важных компонентов, которые после проведения всех необходимых процедур будут выданы в медицинские организации Самарской области.



‍‍Также в рамках 20-летнего юбилея главного донорского праздника состоялся первый в Самарской области марафон непрерывного бега на 50 часов. Общий километраж забега составил 1586 км.



«Очень хочется помогать людям. Я читала много историй, в том числе про детей, когда необходимо было переливание крови. Кровь – это то, что есть у каждого человека, а значит каждый по возможности может внести свой небольшой вклад в помощь другим. Я относительно недавно стала сдавать кровь, около 3-х лет. В прошлом году вступила также в регистр потенциальных доноров костного мозга». - поделилась участница Валентина Сысуева.



