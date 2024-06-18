Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +21, +23°С, днем +28, +30°С.
19 июня в Самарской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, до +32°С
За один день было заготовлено около 230 литров жизненно важных компонентов.
Более 500 человек сдали кровь в Самарской области в рамках празднования 20-ой годовщины Всемирного дня донора
Не забывайте, что жаркая погода увеличивает нагрузку на сердце.
Главный терапевт региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
На оборудовании провели более 1000 исследований жителям района.
В Похвистневскую ЦРБ поступил новый цифровой флюорографический аппарат
В круглосуточном режиме.
В ГУФССП СО работает «телефон доверия»
Тем самым самарчанка завоевала вторую золотую медаль Игр. Ранее она стала победительницей в командном турнире.
Теннисистка Мария Тайлакова из Самарской области - победитель Игр БРИКС в Казани
В Самарской области ожидаются гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
В Самарской области ожидаются гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
В Самаре спрос на йогу на свежем воздухе вырос в полтора раза
В Самаре спрос на йогу на свежем воздухе вырос в полтора раза
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.05
-0.02
EUR 95.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 500 человек сдали кровь в Самарской области в рамках празднования 20-ой годовщины Всемирного дня донора

18 июня 2024 18:04
111
За один день было заготовлено около 230 литров жизненно важных компонентов.

14 июня во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия. В этот день более 500 человек сдали кровь и ее компоненты для пациентов медучреждений региона. За один день было заготовлено около 230 литров жизненно важных компонентов, которые после проведения всех необходимых процедур будут выданы в медицинские организации Самарской области.

‍‍Также в рамках 20-летнего юбилея главного донорского праздника состоялся первый в Самарской области марафон непрерывного бега на 50 часов. Общий километраж забега составил 1586 км.

«Очень хочется помогать людям. Я читала много историй, в том числе про детей, когда необходимо было переливание крови. Кровь – это то, что есть у каждого человека, а значит каждый по возможности может внести свой небольшой вклад в помощь другим. Я относительно недавно стала сдавать кровь, около 3-х лет. В прошлом году вступила также в регистр потенциальных доноров костного мозга». - поделилась участница Валентина Сысуева.

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На оборудовании можно проводить биопсию, полипэктомию, записывать и хранить результаты исследования.
17 июня 2024, 18:03
В Самарскую городскую поликлинику №1 поступило современное эндоскопическое оборудование
На оборудовании можно проводить биопсию, полипэктомию, записывать и хранить результаты исследования. Здравоохранение
335
Повышение концентрации глюкозы сигнализирует о преддиабете либо сахарном диабете первого или второго типа. 
14 июня 2024, 16:06
Главный эндокринолог региона: показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов
Повышение концентрации глюкозы сигнализирует о преддиабете либо сахарном диабете первого или второго типа.    Здравоохранение
671
Специалисты  в рамках выездов  пообщались с пациентами, уточнили вопросы и записали все рекомендации  от жителей по улучшению процессов. 
14 июня 2024, 14:52
Совместно с жителями специалисты минздрава СО оценивают работу медорганизаций
Специалисты  в рамках выездов  пообщались с пациентами, уточнили вопросы и записали все рекомендации  от жителей по улучшению процессов.  Здравоохранение
1301
Здравоохранение
За один день было заготовлено около 230 литров жизненно важных компонентов.
18 июня 2024  18:04
Более 500 человек сдали кровь в Самарской области в рамках празднования 20-ой годовщины Всемирного дня донора
111
Не забывайте, что жаркая погода увеличивает нагрузку на сердце.
18 июня 2024  17:57
Главный терапевт региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
69
На оборудовании провели более 1000 исследований жителям района.
18 июня 2024  17:50
В Похвистневскую ЦРБ поступил новый цифровой флюорографический аппарат
85
Главный терапевт Самарского региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
18 июня 2024  13:59
Главный терапевт Самарского региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
256
Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога
18 июня 2024  13:52
Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога
170
Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами
18 июня 2024  12:43
Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами
187
На оборудовании можно проводить биопсию, полипэктомию, записывать и хранить результаты исследования.
17 июня 2024  18:03
В Самарскую городскую поликлинику №1 поступило современное эндоскопическое оборудование
338
Прощание состоится 18 июня с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская 108, корп.1, зал 3.
17 июня 2024  17:10
Ушел из жизни заслуженный врач РФ, первый главный врач Самарского кардиодиспансера Валентин Усенко
498
Путин взял под свой контроль разработку вакцин
17 июня 2024  13:56
Путин взял под свой контроль разработку вакцин
293
В России за год спрос на медработников вырос на 17%
17 июня 2024  09:27
В России за год спрос на медработников вырос на 17%
285
Весь список
В центре внимания
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
147
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
214
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
493
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
1000
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
420
Весь список