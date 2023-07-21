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Более 1000 пациентов прошли консультации узких специалистов в рамках проекта «Забота рядом»

21 июля 2023 19:35
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Выездные бригады узких специалистов региона по графику выезжают в сельскую местность и малые города.

В рамках проекта «Забота рядом» выездные бригады узких специалистов по графику выезжают в сельскую местность и малые города. На днях врачи областных учреждений провели консультации в Безенчукском районе.

В состав выездной бригады вошли врач-кардиолог областного кардиодиспансера, врач-ревматолог и врач-пульмонолог областной больницы имени Середавина, а также врач-педиатр и медсестра Самарского областного противотуберкулезного диспансера.

 «Пациенты, которые были записаны на прием к областным специалистам, имеют хронические заболевания и состоят на диспансерном учете. Врач-кардиолог принял 14 пациентов, по итогу один из них направлен на госпитализацию. Консультации у врача-пульмонолога прошли 15 человек, у ревматолога – 13 пациентов. Каждому даны необходимые рекомендации по дальнейшему лечению заболеваний. Конечно, это очень удобно для пациентов, что им не пришлось ехать в областные медучреждения, и консультации они прошли рядом с домом», - отметил главный врач Безенчукской центральной районной больницы Евгений Адоевский.

Специалист Центра компетенций СамГМУ по работе со средним медицинским персоналом провел семинар для медработников ЦРБ.

 «Коллеги дали рекомендации по улучшению работы учреждения для более качественного оказания медпомощи нашим пациентам», — подчеркнул главный врач.

На следующей неделе врачи проекта «Забота рядом» проведут прием пациентов в Елховском районе.

Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи — приоритетное направление развития медицины региона. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   минздрав СО

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