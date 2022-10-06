Армен Бенян проконтролировал обновление медицинской инфраструктуры в Красноярском районе

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и заместитель министра-руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев проконтролировали обновление медицинской инфраструктуры в Красноярском районе. В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в селе Красный Яр возводится новое клинико-диагностическое отделение центральной районной больницы, во взрослой поликлинике идет капитальный ремонт.



Напомним, региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи.



Возведение клинико-диагностического отделения Красноярской больницы началось в июне этого года. На сегодняшний день завершен монтаж металлической конструкции будущего корпуса, выполняется устройство ограждающих конструкций и монтаж инженерных систем.



В новом корпусе будет оказываться медицинская помощь пациентам с различными патологиями, в том числе хирургической и травматологической. В нем будут размещены кабинет неотложной помощи, противошоковые палата и операционная, рентгенологическое отделение, кабинеты электро- и эхокардиографии, ультразвуковой диагностики, провизорное отделение, процедурно-прививочный кабинет, оборудованные всем необходимым. Медицинская техника для отделения, в том числе тяжелое оборудование, уже поступает в центральную районную больницу.



Армен Бенян и Асланбек Майрамукаев совместно с представителями подрядной организации и главным врачом Красноярской больницы Александром Крятовым ознакомились с ходом строительства, обсудили сроки выполнения работ, а также вопросы материально-технического оснащения будущего подразделения.



«В этом году новые клинико-диагностические отделения больниц также возводятся в трех районах области — Сергиевском, Похвистневском и Кинель-Черкасском. Это важнейший проект, основная задача которого — повысить качество и оперативность оказания помощи жителям сельских территорий, — отметил руководитель ведомства. — Осмотр, полное обследование, принятие решения о дальнейшей маршрутизации больного будут сосредоточены в этом подразделении, что позволит нам действовать максимально слаженно. Пациенты будут получать медпомощь в современных, комфортных условиях».



Также специалисты проконтролировали ход капитального ремонта во взрослой поликлинике. В настоящее время завершаются внутренние отделочные работы в помещениях второго этажа здания. Специалисты министерства контролируют реализацию мероприятий на всех этапах.



Благодаря национальному проекту модернизируются и другие подразделения Красноярской больницы. В 2021 году открылось обновленное в рамках капитального ремонта детское поликлиническое отделение, где получают помощь более 2,5 тысяч детей. В селе Светлый Ключ возведен модульный фельдшерско-акушерский пункт. Готовится к открытию новый ФАП в селе Тростянка Красноярского района, возведенный в этом году.

Фото: минздрав СО