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Сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поздравил коллег с Днем фармацевтического работника и вручил представителям профессии ведомственные награды.

«Я поздравляю коллег с профессиональным праздником! — обратился руководитель ведомства. — Для всех нас фармацевтические работники – это тот тыл, который позволяет нам успешно бороться со всеми вызовами текущего времени. Именно грамотное и своевременное обеспечение лекарственными препаратами является залогом хороших результатов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Важна ваша роль и в ежедневной профилактической работе, которая на сегодняшний день является главным инструментом усилий по снижению смертности. Велик вклад фармацевтических работников в своевременное и эффективное льготное лекарственное обеспечение, который позволяет укрепить здоровье пациентов. Желаю всем сотрудникам фармацевтической отрасли крепкого здоровья, успехов, творческого подхода к работе, примите наши искренние слова благодарности и признательности за ваш труд».

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, вклад в развитие здравоохранения Самарской области Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:

заведующий аптекой – провизор Самарской городской больницы № 7 Богословская Татьяна Владимировна

провизор-технолог Тольяттинской городской поликлиники № 1 Волкова Ольга Гавриловна

провизор Самарафармации Плаксин Андрей Анатольевич

заведующий аптекой – провизор Кинель-Черкасской центральной районной больницы Помойщикова Наталья Викторовна

начальник отдела организации и контроля качества лекарственного обеспечения – провизора Самарской городской клинической больницы № 8 Руднева Татьяна Григорьевна.

Благодарственным письмом министерства здравоохранения Самарской области поощрены:

заместитель заведующего – провизор Самарафармации Гончар Ирина Сергеевна

провизор Самарафармации Мамкеева Анна Юрьевна

менеджер Самарафармации Плетнёв Сергей Евгеньевич

провизор Самарафармации Самолдин Владимир Иванович

провизор Самарафармации Шкуринская Оксана Дмитриевна.

Фото: минздрав СО