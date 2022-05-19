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Армен Бенян поздравил коллег с  Днем фармацевтического работника

19 мая 2022 14:44
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Министр вручил представителям профессии ведомственные награды.

Сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поздравил коллег с  Днем фармацевтического работника и вручил представителям профессии ведомственные награды.

 «Я поздравляю коллег с профессиональным праздником!  — обратился  руководитель ведомства.  — Для всех нас фармацевтические работники – это тот тыл, который позволяет нам успешно бороться со всеми вызовами текущего времени. Именно грамотное и своевременное обеспечение лекарственными препаратами является залогом хороших результатов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.  Важна ваша роль и в ежедневной профилактической работе, которая на сегодняшний день является главным инструментом усилий по снижению смертности. Велик вклад фармацевтических работников в своевременное и эффективное льготное лекарственное обеспечение, который позволяет укрепить здоровье пациентов.  Желаю всем сотрудникам фармацевтической отрасли крепкого здоровья, успехов, творческого подхода к работе, примите наши искренние слова благодарности и признательности за ваш труд».

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, вклад в развитие здравоохранения Самарской области Почетной грамотой министерства здравоохранения  Самарской области награждены:

заведующий аптекой – провизор  Самарской городской больницы № 7 Богословская Татьяна Владимировна

провизор-технолог Тольяттинской городской поликлиники № 1 Волкова Ольга Гавриловна

провизор Самарафармации  Плаксин Андрей Анатольевич

заведующий аптекой – провизор Кинель-Черкасской центральной районной больницы Помойщикова Наталья Викторовна

начальник отдела организации и контроля качества лекарственного обеспечения – провизора Самарской городской клинической больницы № 8 Руднева Татьяна  Григорьевна.

Благодарственным письмом министерства здравоохранения Самарской области поощрены:

заместитель заведующего – провизор   Самарафармации Гончар Ирина Сергеевна

провизор Самарафармации Мамкеева Анна Юрьевна

менеджер Самарафармации Плетнёв Сергей Евгеньевич

провизор Самарафармации Самолдин Владимир Иванович

провизор Самарафармации Шкуринская Оксана Дмитриевна.

 

Фото:   минздрав СО

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