Сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поздравил коллег с Днем фармацевтического работника и вручил представителям профессии ведомственные награды.
«Я поздравляю коллег с профессиональным праздником! — обратился руководитель ведомства. — Для всех нас фармацевтические работники – это тот тыл, который позволяет нам успешно бороться со всеми вызовами текущего времени. Именно грамотное и своевременное обеспечение лекарственными препаратами является залогом хороших результатов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Важна ваша роль и в ежедневной профилактической работе, которая на сегодняшний день является главным инструментом усилий по снижению смертности. Велик вклад фармацевтических работников в своевременное и эффективное льготное лекарственное обеспечение, который позволяет укрепить здоровье пациентов. Желаю всем сотрудникам фармацевтической отрасли крепкого здоровья, успехов, творческого подхода к работе, примите наши искренние слова благодарности и признательности за ваш труд».
За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, вклад в развитие здравоохранения Самарской области Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:
заведующий аптекой – провизор Самарской городской больницы № 7 Богословская Татьяна Владимировна
провизор-технолог Тольяттинской городской поликлиники № 1 Волкова Ольга Гавриловна
провизор Самарафармации Плаксин Андрей Анатольевич
заведующий аптекой – провизор Кинель-Черкасской центральной районной больницы Помойщикова Наталья Викторовна
начальник отдела организации и контроля качества лекарственного обеспечения – провизора Самарской городской клинической больницы № 8 Руднева Татьяна Григорьевна.
Благодарственным письмом министерства здравоохранения Самарской области поощрены:
заместитель заведующего – провизор Самарафармации Гончар Ирина Сергеевна
провизор Самарафармации Мамкеева Анна Юрьевна
менеджер Самарафармации Плетнёв Сергей Евгеньевич
провизор Самарафармации Самолдин Владимир Иванович
провизор Самарафармации Шкуринская Оксана Дмитриевна.
Фото: минздрав СО