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Армен Бенян посетил Тольяттинскую больницу им. Баныкина 

9 марта 2021 14:08
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Министр встретился с коллективом родильного отделения больницы.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу 2 им. В.В. Баныкина. В рамках визита руководитель ведомства встретился с коллективом родильного отделения.

С 1 марта роддом больницы возобновил работу в штатном режиме.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в конце октября  было принято решение о перепрофилировании отделения для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, — отметил Армен Бенян. —  Врачи акушеры-гинекологи, медицинские сестры, все сотрудники отделения в полном составе прошли необходимое обучение для оказания помощи инфекционным больным.

За время работы специалисты   госпиталя   помогли  выздороветь 618 жителям Тольятти. Я благодарю каждого сотрудника родильного  отделения  за  высокий профессионализм, самоотверженный труд  и совместную командную работу. Сегодня вы вновь на страже охраны материнства и детства,  и я желаю вам успехов в этом благородном деле».

Также в рамках встречи министр поздравил сотрудниц отделения с наступающим Международным женским днём.

За  неделю медработники помогли появиться на свет 26 маленьким жителям Автограда, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:  пресс-служба минздрава СО

 

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