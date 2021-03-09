Армен Бенян посетил Тольяттинскую больницу им. Баныкина 

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу 2 им. В.В. Баныкина. В рамках визита руководитель ведомства встретился с коллективом родильного отделения.

С 1 марта роддом больницы возобновил работу в штатном режиме.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в конце октября было принято решение о перепрофилировании отделения для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, — отметил Армен Бенян. — Врачи акушеры-гинекологи, медицинские сестры, все сотрудники отделения в полном составе прошли необходимое обучение для оказания помощи инфекционным больным.

За время работы специалисты госпиталя помогли выздороветь 618 жителям Тольятти. Я благодарю каждого сотрудника родильного отделения за высокий профессионализм, самоотверженный труд и совместную командную работу. Сегодня вы вновь на страже охраны материнства и детства, и я желаю вам успехов в этом благородном деле».

Также в рамках встречи министр поздравил сотрудниц отделения с наступающим Международным женским днём.

За неделю медработники помогли появиться на свет 26 маленьким жителям Автограда, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО