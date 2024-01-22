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Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Борскую центральную районную больницу. Совместно с главным врачом Николаем Пастуховым руководитель ведомства проконтролировал работу обновленной взрослой поликлиники и пообщался с медицинскими работниками и пациентами.



Армен Бенян обсудил с врачами поликлиники вопросы цифровизации здравоохранения, включая работу в Единой медицинской информационно-аналитической системе, организацию профилактических мероприятий, медицинского сопровождения участников СВО и членов их семей, а также меры социальной поддержки для новых специалистов больницы.



Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» развивается инфраструктура больницы, создаются новые условия для медработников и пациентов. Так, за последние годы в Борском районе:

- проведен капитальный ремонт взрослой поликлиники

- возведены 5 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов и офиса врачей общей практики

- автопарк пополнился 4 новыми машинами неотложной медицинской помощи

- поставлено новое оборудование — флюорограф, маммограф, эндоскопическое и другое оборудование.



«Национальный проект «Здравоохранение», который реализуется в стране по решению Президента Владимира Владимировича Путина, помогает поэтапно и масштабно улучшать медицинскую инфраструктуру первичного звена здравоохранения. В Самарской области только за 2023 год возвели более 30 объектов здравоохранения, капитально отремонтировали 62 подразделения, в учреждения поставили свыше 550 единиц медицинской техники и 131 автомобиль для оказания неотложной медпомощи. Новые условия, современное оборудование, цифровые решения призваны делать медицинскую помощь на местах доступной и более эффективной и прежде всего — в вопросах профилактики, раннего выявления хронических заболеваний, заботы о репродуктивном здоровье и будущем наших жителей. В этом году мы значительно увеличили общие планы по диспансеризации. За год профилактическими мероприятиями должны охватить почти 2,2 миллиона жителей Самарской области. Показатели доведены до каждого учреждения здравоохранения, и сегодня задача медработников первичного звена — максимально включиться в процессы, проводить проактивную работу с жителями по сбережению здоровья и предупреждению рисков заболеваний в рамках диспансеризации», - отметил Армен Бенян.

Фото: минздрав СО