Я нашел ошибку
Главные новости:
Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в подразделения скорой медпомощи.
Андрей Маньшин окончил медицинский колледж и приступил к работе на скорой помощи
20 декабря состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Михаил Смирнов.
В Самарской области медицинские работники государственных учреждений с десятилетним трудовым стажем смогут приватизировать служебное жилье
В числе кандидатов на участие в квалификации - спортсмен сборной России и Самарской области Егор Базин.
ISU принял решение допустить в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии до участия в квалификации Олимпиады‑2026
При этом право на использование инструментов для мотивации компании в такой ситуации остается за российской стороной.
Роскомнадзор готов к блокировке YouTube в России
Вместо этого лучше сходить в храм на новогодний молебен и помолиться за благополучие в грядущем году.
Традиция загадывать желания в новогоднюю ночь с точки зрения православного христианства греховна
Попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом.
С начала года в Самарской области произошло 40 случаев отравления угарным газом
Участники кластера специализируются на проектировании и производстве станкоинструментального оборудования, инжиниринговых услугах, разработке программного обеспечения для станкостроительной отрасли.
Минпромторг России зарегистрировал в Самарской области кластер инновационного станкостроения «РУДА»
Участники СВО, возвращаясь к мирной жизни, обращаются в центры занятости населения, где им предлагают подходящие вакансии.
Служба занятости региона оказала содействие в трудоустройстве более чем 400 участникам СВО и членам их семей
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.42
0.64
EUR 107.96
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прозвучит древнерусское пение
20 декабря в Самарском Доме офицеров состоится областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»
В ГУ МВД СО состоялось заседание Президиума реготделения  физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Андрей Маньшин окончил медицинский колледж и приступил к работе на скорой помощи

20 декабря 2024 21:53
82
Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в подразделения скорой медпомощи.

Кадровые программы и меры соцподдержки: коллектив областной станции скорой медицинской помощи пополнили 10 новых специалистов.

По программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в этом году к коллективу присоединились 10 специалистов. Все медработники являются выпускниками медицинских колледжей и вузов региона, среди которых фельдшер - Андрей Маньшин. Он окончил медицинский колледж и приступил к работе на скорой медицинской помощи.

В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс. рублей.

 «В медицину я пошел по стопам тети – она тоже работала фельдшером на скорой. Мне очень нравится работать с пациентами и помогать им в различных ситуациях. На сегодняшний день меня очень поддерживает коллектив и все помогают, если у меня возникают вопросы. Кроме того, хорошим подспорьем для меня стала финансовая поддержка. Благодаря ей я приобрёл автомобиль, который помогает оперативно добираться на работу», - рассказывает Андрей Маньшин.

Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в подразделения скорой медпомощи.

«В первый год после окончания вуза выпускники могут получить "подъемные" в размере 200 или 300 тысяч рублей — в зависимости от специализации. При необходимости иногородние сотрудники получают компенсацию за коммунальные и арендные платежи. Это является хорошей дополнительной мотивацией для трудоустройства», - отметил главный врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха.

Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Напомним, что эта программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте любознательны в вопросах питания, не делите продукты на «хорошие» и «плохие».
20 декабря 2024, 14:38
Самарский врач-эндокринолог назвала 6 пищевых привычек, которые влияют на нашу жизнь
Будьте любознательны в вопросах питания, не делите продукты на «хорошие» и «плохие». Здравоохранение
248
Первым в ее списке оказался сахар, избыток которого разрушает коллаген и эластин — основные белки, которые поддерживают упругость кожи.
19 декабря 2024, 20:43
Нутрициолог: некоторая еда может значительно ускорить процесс старения
Первым в ее списке оказался сахар, избыток которого разрушает коллаген и эластин — основные белки, которые поддерживают упругость кожи. Общество
379
Основу здорового питания составляют три основных принципа.
19 декабря 2024, 15:33
Самарский врач - гериатр рассказала об основных принципах правильного питания для пожилых
Основу здорового питания составляют три основных принципа. Здравоохранение
619
Здравоохранение
20 декабря 2024  22:05
Тольяттинский врач-травматолог: крепкие кости у детей формируются благодаря сбалансированному питанию и регулярной физической нагрузке
6
Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в подразделения скорой медпомощи.
20 декабря 2024  21:53
Андрей Маньшин окончил медицинский колледж и приступил к работе на скорой помощи
82
Будьте любознательны в вопросах питания, не делите продукты на «хорошие» и «плохие».
20 декабря 2024  14:38
Самарский врач-эндокринолог назвала 6 пищевых привычек, которые влияют на нашу жизнь
255
Основу здорового питания составляют три основных принципа.
19 декабря 2024  15:33
Самарский врач - гериатр рассказала об основных принципах правильного питания для пожилых
621
В ближайшее время ФАП будет оснащён необходимым медицинским оборудованием и мебелью.
19 декабря 2024  14:56
В селе Дергачи Красноармейского района возведён новый фельдшерско - акушерский пункт
416
Новый технопарк СамГМУ займется разработкой инновационных медицинских решений
19 декабря 2024  12:26
Новый технопарк СамГМУ займется разработкой инновационных медицинских решений
459
Приём пациентов ведут врач общей практики и 3 медицинские сестры.
18 декабря 2024  19:45
В офисе врача общей практики села Сухая Вязовка завершился капитальный ремонт.
613
Оформление и интересная подача еды могут значительно повысить интерес ребенка к полезным продуктам.
18 декабря 2024  17:05
Самарский врач-диетолог: 8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
788
Современное оборудование позволит проводить перфузионную компьютерную томографию.
18 декабря 2024  15:06
В Самарскую больницу им. Н.И. Пирогова поступил новый компьютерный томограф
625
В этом году уровень вакцинированных жителей — 62% от числа общего населения, что на более чем 5% больше по сравнению с прошлым годом.
17 декабря 2024  21:10
Свыше 1, 9 млн жителей губернии прошли вакцинацию против гриппа
651
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
6985
Весь список
В центре внимания
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
232
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
633
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
239
На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы.
19 декабря 2024  17:26
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
1111
Не все участники смогли задать свои вопросы, в связи с этим губернатор анонсировал проведение «Очной ставки» регулярно.
19 декабря 2024  17:18
На «Очной ставке» с губернатором обсудили острые вопросы региона
476
Весь список