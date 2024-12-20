Андрей Маньшин окончил медицинский колледж и приступил к работе на скорой помощи

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Кадровые программы и меры соцподдержки: коллектив областной станции скорой медицинской помощи пополнили 10 новых специалистов.



По программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в этом году к коллективу присоединились 10 специалистов. Все медработники являются выпускниками медицинских колледжей и вузов региона, среди которых фельдшер - Андрей Маньшин. Он окончил медицинский колледж и приступил к работе на скорой медицинской помощи.



В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс. рублей.



«В медицину я пошел по стопам тети – она тоже работала фельдшером на скорой. Мне очень нравится работать с пациентами и помогать им в различных ситуациях. На сегодняшний день меня очень поддерживает коллектив и все помогают, если у меня возникают вопросы. Кроме того, хорошим подспорьем для меня стала финансовая поддержка. Благодаря ей я приобрёл автомобиль, который помогает оперативно добираться на работу», - рассказывает Андрей Маньшин.



Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в подразделения скорой медпомощи.



«В первый год после окончания вуза выпускники могут получить "подъемные" в размере 200 или 300 тысяч рублей — в зависимости от специализации. При необходимости иногородние сотрудники получают компенсацию за коммунальные и арендные платежи. Это является хорошей дополнительной мотивацией для трудоустройства», - отметил главный врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха.



Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.



В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Напомним, что эта программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.