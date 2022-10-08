 8 октября — Всемирный день паллиативной и хосписной помощи

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по паллиативной помощи детям, заведующая детским паллиативным отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач-анестезиолог-реаниматолог Елена Калинина рассказала об оказание паллиативной медицинской помощи детям в Самарской области:



- Забота о неизлечимо больном ребенке и его семье тесно объединяет медицинских и социальных работников, представителей пациентских сообществ и некоммерческих организаций.



Оказание паллиативной медицинской помощи детям в Самарской области началось в 2016 году с открытия специализированных коек на базе соматических отделений крупных детских стационаров в Самаре и Тольятти — Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой, Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, Тольяттинской городской детской больницы №1. В 2018 году началась работа выездных бригад паллиативной помощи. Сейчас мы оказываем всю необходимую медицинскую помощь детям с тяжелыми, угрожающими жизни заболеваниями в стационаре и на дому.



В регионе около 250 детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. В основном это пациенты с тяжёлыми формами ДЦП, врождёнными пороками развития центральной нервной системы, тяжёлыми генетическими патологиями. Есть среди наших пациентов и дети с редкими орфанными заболеваниями, которые на дому обеспечиваются необходимым оборудованием для искусственной вентиляции легких.



В этом году при поддержке Главы региона Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства Самарской области, активном участии руководителя благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольги Шелест и основателя фонда Владимира Аветисяна на базе педиатрического корпуса областной клинической больницы им. В.Д.Середавина открылось первое детское паллиативное отделение. Подобные медицинские центры есть лишь в нескольких регионах страны. В нашем стационаре 10 коек совместного пребывания родителя и ребенка, каждая палата оснащена необходимым бытовым и медицинским оборудованием.



Перед отделением стоит множество задач, в том числе проведение лабораторных и функциональных обследований и сложных лечебных процедур, требующих специальной подготовки пациента и дальнейшего медицинского наблюдения, обучение родителей навыкам ухода за тяжело больными детьми, оказание психологической помощи пациентам и их близким.



С 1 января этого года мы приняли в стенах отделения почти 100 пациентов. Оно уже стало центром сосредоточения ведущих специалистов отрасли, обеспечивающим преемственность в оказании паллиативной специализированной медицинской помощи детям, в том числе тем, кто проживает в стационарных организациях социального обслуживания, на амбулаторном и стационарном этапах.



При поддержке областного Правительства наши пациенты с гастростомами, назогастральными зонами и тяжёлой белково-энергетической недостаточностью, нуждающиеся в специализированном лечебном питании, теперь обеспечиваются им за счёт средств регионального бюджета.



Каждый день с нашими пациентами и их родителями подталкивает нас к открытиям, преподносит пример не знающих границ любви и заботы. Мы вместе празднуем дни рождения, радуемся улучшениям, поддерживаем друг друга в трудные минуты. Этим отчасти объясняется парадокс: если специалист остается в системе паллиативной медицинской помощи, эта деятельность становится главной миссией его жизни.

Фото: минздрав СО