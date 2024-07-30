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4 новые машины пополнили автопарк службы неотложной помощи Тольяттинской поликлиники №3

30 июля 2024 14:14
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Также за предыдущие три года учреждение получило 9 автомобилей, среди которых один, оснащённый носилками.

Автотранспорт приобретен благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Также за предыдущие три года учреждение получило 9 автомобилей, среди которых один, оснащённый носилками.

Тольяттинская поликлиника №3 обслуживает 290 тысяч прикреплённых жителей Автозаводского района. Ежедневно специалисты осуществляют на новых автомобилях более 500 выездов.

«На новых автомобилях осуществляются выезды на дом для оказания неотложной помощи, медицинское наблюдение и доставка маломобильных граждан в стационар или в поликлинику для консультации. Сестринские бригады развозят на дом льготные лекарственные препараты, осуществляют забор крови и снятие ЭКГ», – отметил главный врач поликлиники Сергей Михайлов.

Кроме того, обновление автотранспорта позволило охватить диспансеризацией к июлю порядка 80% жителей Автозаводского района Тольятти с высокой и очень высокой группой риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

 

Фото:   минздрав СО/ Алексей Коновалов

Теги: Медицина Тольятти

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