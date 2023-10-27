35 специалистов приступили к работе в Сызранской больнице в этом году

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Привлекать медработников в медицинские подразделения правобережья Волги помогают целевое обучение, «подъемные», предоставление жилья и другие меры социальной поддержки.



Специалисты из других регионов России и стран, выпускники вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплату в размере 200 тысяч рублей. До конца года этой мерой поддержки воспользуются 30 новых сотрудников Сызранской больницы.



Участковый врач-терапевт Динара Гришина переехала в Сызрань после окончания лечебного факультета Ульяновского государственного университета. Сейчас Динара Ильгизовна ведет прием пациентов в городской поликлинике №1 и проходит обучение в ординатуре СамГМУ по специальности «Гериатрия».



«Врачом я мечтала стать с самого детства. Терапия требует огромного кругозора, умений сопоставлять, анализировать, мыслить на шаг вперед. Это прекрасный опыт, — рассказывает врач. — В июле этого года я наконец приступила к работе. Поликлиника — это достойные условия работы и возможности для развития. Коллектив у нас прекрасный. Дружескую, теплую атмосферу я очень ценю».



В Сызрани реализуется муниципальная программа, направленная на создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников в городской округ.



«В соответствии с ней новым сотрудникам предоставляются единовременные выплаты на приобретение жилья, выплаты для компенсации аренды, — пояснила заместитель главного врача Сызранской больницы Елена Каратаскова. — В этом году к нам трудоустроились участковые терапевты, врач-эндоскопист, медицинские сестеры детских и взрослых поликлиник и стационаров, фельдшеры и медицинские сестры скорой помощи. Все они воспользовались теми или иными мерами поддержки».



Напомним, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации, обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами.

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