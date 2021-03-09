33 100 доз: в Самарскую область поступила новая партия вакцины ГамКовидВак 

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В Самарскую область поступила новая партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции – 33 100 доз.

В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито более 116 000 человек, из них завершили вакцинацию свыше 64 000 человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение. Также вакцинация показана людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 или в Лист ожидания можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг, передает пресс-служба облправительства.