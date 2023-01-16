25 000 заболевших – в Самарском регионе напряженная эпидобстановка по гриппу и ОРВИ

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Еще не закончилась пандемия коронавируса, а нынешняя зима подбросила новый неприятный сюрприз: вспышку заболеваемости ОРВИ и гриппом. Откуда она взялась, что предпринимают медики, и как минимизировать риски подобных вспышек в дальнейшем рассказал во время прямого эфира из ЦУР Самарской области министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Этой зимой, в отличие от предыдущих двух лет, наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа, чего не было в предыдущие два года, в которые область входила на подъеме ковид-инфекции, - отметил министр здравоохранения региона.

«Общее количество одномоментно болеющих в последнюю неделю 2022 года у нас достигало более 50 000 – это почти в 2,5 раза выше, чем традиционные эпидпороги в допандемийный период», – пояснил Армен Бенян.

Отвечая на вопрос, с чем связана вспышка, он сказал, что первопричина – сезонность. Традиционно в этот период бывает подъем ОРВИ, но дело не только в этом.

«Это в том числе связано с тем, что вакцинация от гриппа, которая в предыдущие годы достигала своих максимумов, позволяла удержать, чтобы не было одномоментно двух инфекций, а в этом году она оказалась немного недостаточной, потому что штамм, который еще в 2009 году обозначили как свиной грипп, вновь появился в Европе. Он попал и в нашу страну и, соответственно, появилось достаточно большое количество пациентов, заболевших им», – отметил министр здравоохранения Самарской области.

Армен Бенян подчеркнул, что это еще раз говорит о необходимости вакцинации, которая является основным инструментом по управлению любой эпидемической ситуацией.

«Как только мы отмечаем снижение активности населения, сразу же видим рост отдельных инфекций. Новогодние дни, безусловно, позволили разорвать отдельные цепочки – рабочие коллективы, школы, детские сады, но с другой стороны появились новые. Несмотря на это, мы отметили снижение почти на 40% количества заболевших, сейчас оно достигает порядка 14-15 тыс. новых случаев еженедельно. Но в целом количество одномоментно болеющих снизилось почти в 2 раза – это 25 000. Это много, поэтому мы снова и снова будем говорить о важности профилактических мероприятий», – подчеркнул Армен Бенян.

Он также напомнил о важности режима самоизоляции, если появились первые признаки заболевания, необходимости обращения к врачу и ранней диагностики.

«Сейчас есть тесты на грипп, кроме того мы по-прежнему проводим диагностику на ковид, ведь пандемия не прошла. Мы ежедневно регистрируем порядка 100 -140 новых случаев и общее количество пациентов, болеющих COVID-19 сейчас на территории Самарской области, приближается к 1000. Конечно, если сравнивать с пиковыми значениями февральской волны омикрона, когда было 110 000 одномоментно болеющих, мы можем говорить, что сейчас в 100 раз меньше. Но это 1000 человек! И из них подавляющее большинство - это пожилые лица, это люди с хроническими заболеваниями, для которых даже легкое течение ковида может обернуться тяжелыми последствиями», – заметил министр здравоохранения региона.

Он подчеркнул, что, учитывая все вышесказанное, медики оценивают ситуацию в области, как напряженную и серьезную.

Рассказывая о симптомах свиного гриппа он подчеркнул, что основной признак любого гриппа – это лихорадка: высокая температура (выше 39), держащаяся в течение нескольких дней, а также симптомы ларинготрахеита (першение в горле), т.е. страдают верхние дыхательные пути. Однако министр здравоохранения призвал воздержаться от самодиагностики и при первых признаках гриппа самоизолироваться и вызвать врача. Если температура очень высока, до прихода доктора допустимо сбить ее парацетамолом. По словам Армена Беняна, 99% вызовов обеспечивается в день непосредственного вызова. Врач проведет всю необходимую диагностику и назначит лечение.