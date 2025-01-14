Я нашел ошибку
Главные новости:
Запланировано два контрольных матча – 22 января «Крылья» сыграют с болгарским клубом «Ботев», а 24 января с сербским «Единством».
«Крылья Советов» провели первую тренировку на FONBET Зимних сборах
Среди них 19 специалистов Ставропольской центральной районной больницы.
239 медработников региона приняли участие в программе "Земский доктор/Земский фельдшер"
Жителей города приглашают увидеть уникальную коллекцию старинной литературы, некогда принадлежавшей знаменитому самарскому губернатору.
«Книжное собрание Константина Грота»: новая выставка в СОУНБ
«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание, что на сегодняшний день 1112 объектов региона, в том числе 837 жилых домов, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учёта тепла
13 муниципалитетов и 10 администраций сельских поселений в 2 муниципальных районах Самарской области заявили об отказе от договоров аренды с СВГК.
Информация об отказе от договоров аренды с СВГК в Самарской области
В настоящее время на малых реках области продолжается процесс ледообразования.
МЧС СО: не выходите на непрочный лед водоемов
В Самаре ночью -4, -6°С, днем -2, -4°С. Местами гололедица.
15 января в регионе днем небольшой снег, до -7°С
Глава МИД России Сергей Лавров провел большой разговор о вызовах, с которыми столкнулась российская дипломатия в прошлом году.
Сергей Лавров рассказал об открытости российской информационной политики и геополитической ситуации в мире
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.71
0.8
EUR 104.86
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Выставка самарских керамистов "На берегу" откроется в галерее "Виктория"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

239 медработников региона приняли участие в программе "Земский доктор/Земский фельдшер"

14 января 2025 20:02
94
Среди них 19 специалистов Ставропольской центральной районной больницы.

Завершившийся в 2024 году национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, существенно повысил доступность и качество оказания медицинской помощи.

Благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" ежегодно в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, трудоустраиваются десятки специалистов: врачи, фельдшеры, акушерки и медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

Только за прошлый год 239 медработников трудоустроились в медучреждения региона и получили единовременные выплаты, среди которых 19 специалистов Ставропольской центральной районной больницы.

Мария Горчакова переехала в Самарскую область из Казахстана. Ранее специалист работала в городе Тольятти в Центре промышленной медицины, после чего трудоустроилась в Ставропольскую ЦРБ по программе "Земский фельдшер" и получила единовременную компенсационную выплату в размере 750 тысяч рублей. На сегодняшний день Мария Павловна работает заведующим ФАПом села Верхний Сускан, где оказывает медицинскую помощь более 400 жителям.

«Местные жители приняли меня хорошо. В ФАПе оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе проводится диспансеризации для выявления заболеваний на ранней стадии. Выплаты по программе являются значимой поддержкой для медработников, которые помогают привлекает специалистов в сельские территории. Это способствует улучшению доступности медицинской помощи для населения», - рассказывает Мария Павловна.

Кроме того, врачи и средние медработники при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплаты от 200 до 300 тысяч рублей. Главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина отметила, что администрация района предоставляет специалистам служебное жильё, компенсирует стоимость аренды, а также есть возможность выделения участка для строительства собственного дома.

Одной из приоритетных задач, обозначенных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, является обеспечение медицинских учреждений квалифицированными специалистами.

Отметим, что по данным ВЦИОМ, национальный проект "Здравоохранение" стал одним из самых узнаваемых среди россиян, о нем знает 74% жителей страны. С этого года работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сохранение здорового веса в основном зависит от питания. Количество употребленной энергии должно соответствовать количеству энергозатрат.
14 января 2025, 15:07
Специалисты областного центра медпрофилактики рассказали как питаться, чтобы сохранить здоровый вес
Сохранение здорового веса в основном зависит от питания. Количество употребленной энергии должно соответствовать количеству энергозатрат. Здравоохранение
152
Жители Красноглинского района проходят рентгенологические исследования на новом оборудовании.
13 января 2025, 17:13
Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую городскую больницу №7
Жители Красноглинского района проходят рентгенологические исследования на новом оборудовании. Здравоохранение
708
Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами.
13 января 2025, 16:16
Тольяттинский врач - эндокринолог рассказала о причинах ожирения у детей
Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами. Здравоохранение
527
Здравоохранение
Среди них 19 специалистов Ставропольской центральной районной больницы.
14 января 2025  20:02
239 медработников региона приняли участие в программе "Земский доктор/Земский фельдшер"
94
Сохранение здорового веса в основном зависит от питания. Количество употребленной энергии должно соответствовать количеству энергозатрат.
14 января 2025  15:07
Специалисты областного центра медпрофилактики рассказали как питаться, чтобы сохранить здоровый вес
160
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий
14 января 2025  13:02
В СамГМУ разработали ПО для планирования и проведения операций с использованием VR-технологий
242
Диетолог указала на опасность горького шоколада
14 января 2025  10:19
Диетолог указала на опасность горького шоколада
199
Жители Красноглинского района проходят рентгенологические исследования на новом оборудовании.
13 января 2025  17:13
Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую городскую больницу №7
710
Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами.
13 января 2025  16:16
Тольяттинский врач - эндокринолог рассказала о причинах ожирения у детей
531
Это станет возможным благодаря приобретению нового оборудования в рамках гранта научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
13 января 2025  15:55
В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы
642
В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы
13 января 2025  13:58
В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы
615
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
13 января 2025  13:00
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
420
Прощание состоится 11 января с 13:00 до 14:00 в траурном зале № 2 по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 236.
10 января 2025  21:23
Скончалась заслуженный работник здравоохранения РФ Зоя Ямщикова
2953
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
8201
Весь список
В центре внимания
Катки Самары восстанавливают после дождей
14 января 2025  11:34
Катки Самары восстанавливают после дождей
206
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
14 января 2025  11:05
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
238
Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области
14 января 2025  10:59
Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области
239
Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан.
13 января 2025  22:10
В показатели эффективности работы региональных и муниципальных органов власти включат качество ответов в соцсетях
424
По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.
13 января 2025  21:49
Вячеслав Федорищев - главам муниципалитетов: «Работа с участниками СВО и их семьями - приоритет №1 и личная ответственность руководителей»
1041
Весь список