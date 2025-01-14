239 медработников региона приняли участие в программе "Земский доктор/Земский фельдшер"

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Завершившийся в 2024 году национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, существенно повысил доступность и качество оказания медицинской помощи.

Благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" ежегодно в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, трудоустраиваются десятки специалистов: врачи, фельдшеры, акушерки и медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.



Только за прошлый год 239 медработников трудоустроились в медучреждения региона и получили единовременные выплаты, среди которых 19 специалистов Ставропольской центральной районной больницы.



Мария Горчакова переехала в Самарскую область из Казахстана. Ранее специалист работала в городе Тольятти в Центре промышленной медицины, после чего трудоустроилась в Ставропольскую ЦРБ по программе "Земский фельдшер" и получила единовременную компенсационную выплату в размере 750 тысяч рублей. На сегодняшний день Мария Павловна работает заведующим ФАПом села Верхний Сускан, где оказывает медицинскую помощь более 400 жителям.



«Местные жители приняли меня хорошо. В ФАПе оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе проводится диспансеризации для выявления заболеваний на ранней стадии. Выплаты по программе являются значимой поддержкой для медработников, которые помогают привлекает специалистов в сельские территории. Это способствует улучшению доступности медицинской помощи для населения», - рассказывает Мария Павловна.



Кроме того, врачи и средние медработники при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплаты от 200 до 300 тысяч рублей. Главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина отметила, что администрация района предоставляет специалистам служебное жильё, компенсирует стоимость аренды, а также есть возможность выделения участка для строительства собственного дома.



Одной из приоритетных задач, обозначенных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, является обеспечение медицинских учреждений квалифицированными специалистами.



Отметим, что по данным ВЦИОМ, национальный проект "Здравоохранение" стал одним из самых узнаваемых среди россиян, о нем знает 74% жителей страны. С этого года работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО