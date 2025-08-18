Завершено расследование уголовного дела в отношении тольяттинца, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего его смерть

182

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.



По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый в ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым нанес своему оппоненту удар ножом в область живота.



Потерпевший смог самостоятельно покинуть квартиру и вызвать на улице бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался на следующий день.



В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО