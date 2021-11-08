Завершено расследование уголовного дела о гибели дочери Конкина в фитнес-клубе

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Расследование уголовного дела в отношении учредителя фитнес-клуба в Москве, где погибла дочь актера Владимира Конкина София, завершено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", - сообщила Петренко.

Софья Конкина 22 сентября 2020 года стала тонуть, плавая в бассейне фитнес-клуба "Джамп". По данным следствия, в результате отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи в клубе через два дня Конкина умерла в больнице. Учредителю и управляющей ООО "Фитнес-клуб "Джамп" Анне Андриановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По ч. 2 данной статьи фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. Также в целях обеспечения заявленного потерпевшим Конкиным гражданского иска арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 млн рублей.

Фото: Александр Щербак/ТАСС