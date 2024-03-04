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Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий ж/д моста через реку Чапаевка, обезврежено

4 марта 2024 18:15
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Движение железнодорожного транспорта восстановлено. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста через реку Чапаевка в г. о. Чапаевск, обезврежено, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Мост осмотрен, линия признана неповрежденной и пригодной для использования. Движение железнодорожного транспорта восстановлено.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а», ч.2, ст.281 УК РФ «Диверсия».

Теги: Уголовное дело

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