В Жигулевске на лестничной площадке мужчина, из хулиганских побуждений​​​​​​​, избил местного жителя  

В дежурную часть Жигулёвска поступило заявление от местного жителя 1990 года рождения с телесными повреждениями, полученными в ходе конфликта.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия по месту жительства мужчины.

Оперативники установили, что инцидент произошел в подъезде на лестничной площадке, где между двумя незнакомыми мужчинами произошел конфликт из-за малозначимого повода. В ходе ссоры, оппонент из хулиганских побуждений нанес пострадавшему удары руками и ногами по различным частям тела.

Сотрудники полиции получили информацию, что к преступлению возможно причастен ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний местный житель, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса злоумышленник признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что был не прав.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Побои», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО