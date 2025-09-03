В Жигулевске полицейские задержали женщину, в рюкзаке которой обнаружили пакет с коноплей

154

В ходе оперативно-профилактической операции сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Жигулёвска проводились рейды в местах возможного появления лиц, употребляющих запрещенные вещества. На окраине одного из сельских поселений внимание полицейских привлекла женщина с рюкзаком, явно находящаяся в состоянии наркотического опьянения.



Оперуполномоченные остановили прохожую, представились и попросили предоставить документы для проверки и направили ее в медицинское учреждение для освидетельствования, от которого она отказалась.



Сотрудники полиции составили в отношении ранее судимой за имущественные преступления 43-летней задержанной протокол и направили его в Мировой суд для рассмотрения по существу дела.



Во время личного досмотра из рюкзака женщины, изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество зеленого цвета растительного происхождения. Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что нарвала дикорастущую коноплю для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО