В Жигулевске полицейские задержали сожителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

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В июне сотрудникам Отдела по контролю за оборотом наркотиков Жигулевска поступила оперативная информация о том, что жители села Бахилово - женщина 1984 года рождения и мужчина 1976 года рождения могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

Оперативники задержали на одной из улиц автомобиль «Лада Калина», на котором передвигались подозреваемые.

Сотрудники полиции обнаружили в карманах одежды женщины 16 полиэтиленовых пакетов с синтетикой. В салоне автомобиля, принадлежащего мужчине, полицейские обнаружили и изъяли три комка пластилина в передней двери и изоленту в бардачке, а также сотовый телефон, в фотогалерее которого были изображения с координатами тайников-закладок.

В ходе опроса женщина пояснила, что вместе с сожителем приобрела наркотические средства через Интернет, хранила для личного употребления и для дальнейшего сбыта. Мужчина в ходе опроса также подтвердил данную версию.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, мужчина заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО