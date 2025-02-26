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В Самарской области чиновник предстанет перед судом за получение взятки

26 февраля 2025 19:17
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Обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 130 тысяч рулей в качестве взятки.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела экологии и муниципального контроля администрации Красноармейского района Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 130 тысяч рулей в качестве взятки за организацию подписания акта приема-передачи рекультивированных земель.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Уголовное дело

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