В Самарской области чиновник предстанет перед судом за получение взятки

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела экологии и муниципального контроля администрации Красноармейского района Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 130 тысяч рулей в качестве взятки за организацию подписания акта приема-передачи рекультивированных земель.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.