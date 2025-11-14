Я нашел ошибку
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В Самаре сотрудники ДПС задержали грабителя, за которым с криками о помощи бежал школьник

14 ноября 2025 11:43
142
Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В дневное время сотрудники Госавтоинспекции, осуществлявшие патрулирование ул. Ново-Вокзальной областного центра, заметили бегущего человека, за которым с криками о помощи следовал несовершеннолетний.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на ситуацию и остановили мужчину. Мальчик рассказал полицейским, что взрослый отнял у него телефон и пытался скрыться. О произошедшем доложили в дежурную часть и проинформировали мать школьника.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении открытого хищения чужого имущества, ранее неоднократно судимый житель Самары 1983 года рождения, признал свою вину. Он пояснил, что не смог воспользоваться собственным телефоном, поскольку забыл пароль, и решил завладеть мобильным телефоном находившегося рядом незнакомого школьника. Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: его противоправные действия оперативно пресекли сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские установили: ребёнок, проявив смелость, крепко удерживал телефон, однако ввиду явного неравенства физических сил не смог противостоять грабителю. Несмотря на это, мальчик решительно бросился вслед за преступником, привлекая внимание прохожих громкими криками. Похищенное имущество полицейские изъяли у злоумышленника и вернули законному владельцу — матери несовершеннолетнего.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре возбужденное в отношении задержанного по заявлению местной жительницы уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств ранее неоднократно судимому мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

