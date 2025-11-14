В Самаре сотрудники ДПС задержали грабителя, за которым с криками о помощи бежал школьник

142

В дневное время сотрудники Госавтоинспекции, осуществлявшие патрулирование ул. Ново-Вокзальной областного центра, заметили бегущего человека, за которым с криками о помощи следовал несовершеннолетний.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на ситуацию и остановили мужчину. Мальчик рассказал полицейским, что взрослый отнял у него телефон и пытался скрыться. О произошедшем доложили в дежурную часть и проинформировали мать школьника.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении открытого хищения чужого имущества, ранее неоднократно судимый житель Самары 1983 года рождения, признал свою вину. Он пояснил, что не смог воспользоваться собственным телефоном, поскольку забыл пароль, и решил завладеть мобильным телефоном находившегося рядом незнакомого школьника. Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: его противоправные действия оперативно пресекли сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские установили: ребёнок, проявив смелость, крепко удерживал телефон, однако ввиду явного неравенства физических сил не смог противостоять грабителю. Несмотря на это, мальчик решительно бросился вслед за преступником, привлекая внимание прохожих громкими криками. Похищенное имущество полицейские изъяли у злоумышленника и вернули законному владельцу — матери несовершеннолетнего.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре возбужденное в отношении задержанного по заявлению местной жительницы уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств ранее неоднократно судимому мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО