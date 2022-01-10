В России вступил в силу закон об уголовном наказании за злостное нарушение ПДД

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Сегодня в России вступил в силу закон об уголовном наказании за злостное нарушение правил дорожного движения. Водителя могут привлечь к уголовной ответственности после двукратного нарушения правил, если они признаны административными нарушениями. Эта мера будет распространяться на такие факты, как превышение скорости на 60 км в час и выше, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного движения.

На виновного будет налагаться штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб. или в размере доходов за период от года до двух лет, ему могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или же лишение свободы сроком до двух лет.

Нарушителя также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Этот закон президент Владимир Путин подписал в конце прошлого года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают ПДД, передает Радио Маяк.