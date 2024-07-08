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В Приволжском районе мужчина незаконно хранил взрывчатое вещество

8 июля 2024 15:07
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По объяснению самого сельчанина, порох оставался у него еще со времени, когда он владел охотничьим оружием.

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о причастности  49-летнего местного  жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ. С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища и придомовой территории, в ходе которого обнаружили и изъяли в надворных постройках  частного дома пластмассовые   банки с веществом черного цвета, массой около 89 грамм и  две металлические банки с надписью «Порох охотничий бездымный»  с сыпучим веществом серо-зеленого цвета общим весом около 624,9 грамма. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.  По результатам экспертизы установлено, что  предъявленные на исследования вещества являются  дымным и бездымным порохом промышленного изготовления и относятся к взрывчатым веществам метательного действия, которые используются в военном деле и пригодны для производства взрыва.  

По данным сотрудников полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. По объяснению самого сельчанина, порох оставался у него еще со времени, когда он владел охотничьим оружием. Но на момент проверки у мужчины не было ни разрешения, ни оружия.  О том, что   для хранения пороха как и оружия нужны соответствующие разрешительные документы мужчина знал, однако  переступил закон,  решив оставить его для собственных нужд. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет лишения свободы.   В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

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