В Приволжском районе мужчина незаконно хранил взрывчатое вещество

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Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о причастности 49-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ. С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища и придомовой территории, в ходе которого обнаружили и изъяли в надворных постройках частного дома пластмассовые банки с веществом черного цвета, массой около 89 грамм и две металлические банки с надписью «Порох охотничий бездымный» с сыпучим веществом серо-зеленого цвета общим весом около 624,9 грамма. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что предъявленные на исследования вещества являются дымным и бездымным порохом промышленного изготовления и относятся к взрывчатым веществам метательного действия, которые используются в военном деле и пригодны для производства взрыва.

По данным сотрудников полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. По объяснению самого сельчанина, порох оставался у него еще со времени, когда он владел охотничьим оружием. Но на момент проверки у мужчины не было ни разрешения, ни оружия. О том, что для хранения пороха как и оружия нужны соответствующие разрешительные документы мужчина знал, однако переступил закон, решив оставить его для собственных нужд. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО