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В Пицунде задержан стрелявший в двух российских туристов мужчина

15 июня 2021 17:32
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В настоящий момент пострадавшие россияне находятся в больнице.

В Абхазии задержан местный житель, ранивший двух российских туристов, передают "Известия" со ссылкой на в МВД республики

В ведомстве отметили, что гражданин Абхазии 1978 года рождения уже не раз привлекался к ответственности за различные правонарушения.

15 июня, согласно информации ведомства, примерно "в 00:20 (совпадает с мск) в дежурную часть ОМ города Пицунда УВД по Гагрскому району поступило сообщение о том, что в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде, мужчина произвел выстрелы".

Двое российских туристов в результате стрельбы были ранены. Причина случившегося - внезапно возникшая ссора.

В настоящий момент пострадавшие россияне находятся в больнице.

 

Фото:    pixabay

Теги: Абхазия ранение российские туристы

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