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Самарец с ножом напал на людей в Абхазии

6 сентября 2021 09:45
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Самарец с ножом напал на людей в Абхазии

В Абхазии милиционеры задержали жителя Самары. Мужчина отдыхал в Пицунде и устроил резню в отеле «Сэр Рэмбо».

— Это произошло 1 сентября. Состояние алкогольного опьянения, в котором пребывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка. Турист также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, — рассказали в МВД Абхазии.

Пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу. Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, пишет 63.ру.

Видео: МВД Абхазии

Теги: Абхазия ЧП

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